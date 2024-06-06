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плен (2528) Харьковщина (5576) 36 отдельная бригада морской пехоты (201) Волчанск (326)

Контратака морпехов 36-й бригады в Волчанске: две роты оккупантов почти уничтожены, захвачены в плен два командира. ВИДЕО

Морпехи 36-й бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского успешно контратаковали оккупантов в Волчанске на Харьковщине и взяли в плен шестерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пленных два командира штурмовых рот, которые почти полностью были ликвидированы в результате успешных контратакующих действий.

"Украинские морпехи разгромили российских штурмовиков в Волчанске. Сразу два командира штурмовых рот и четверо солдат сдались в плен во время контратаки воинов 36-й бригады морской пехоты. Две российские штурмовые роты уничтожены почти полностью, оба командира рот сдались в плен ранеными вместе с остатками своих солдат. Те, кому хватило ума поднять руки - выжили. Уверенная победа воинов 36-й бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Старший контролер КПП Чернобыльской АЭС Роман Горилык после 2 лет российского плена. ФОТОрепортаж

Смотрите: Шпионил за позициями украинских войск в Волчанске: СБУ задержала информатора спецслужб РФ. ФОТО
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Топ комментарии
+36
Які наші воїни герої !
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06.06.2024 11:14
+33
Наших твари сразу расстреливают а эти будут морды в лагере отъедать.
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06.06.2024 11:13
+13
сцуки кацапські всі молоді,здорові - не чмобіки в трусіках..
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06.06.2024 11:35
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Наших твари сразу расстреливают а эти будут морды в лагере отъедать.
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06.06.2024 11:13 Ответить
Розповідь оборонця Чернігова - ще один тому доказ:

https://youtu.be/DWGqwuaEw64?si=98LP8xQdLWrwafbS
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06.06.2024 20:54 Ответить
Які наші воїни герої !
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06.06.2024 11:14 Ответить
У кого були руки - тои мав шо підняти
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06.06.2024 11:26 Ответить
Знову мавпують з німців. Вперше таке застосування трапилось у 1916 р. Піонерами цієї справи були Штайнер і Ботівеньї. Бійців ударних рот так і назвали-штурмовики. І перший ранг у військах ваффен-СС був- штурман. Штайнер в 1945 командарм армії СС. До речі, це вони удвох розробили камуфляжну форму а фірма Бош тільки продукувала
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06.06.2024 11:35 Ответить
Ви помиляєтеся. 1 ранг у Ваффен-СС йменувався не штурман, а schutze man!
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06.06.2024 12:41 Ответить
У ваффен СС були штурмманни. Це військове звання.
SS-Sturmmann = Gefreiter. Штурмманн - це цілий ЄФРЕ́ЙТОР .
Були ще оберштурмманни. Старші єфрейтори.
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06.06.2024 20:43 Ответить
Не фантазуй! Словосполучення "штурман" - зовсім з іншої "пісні" Буквально - "людина бурі" Так іменувалися спочатку капітани суден у Західній Європі які мали досвід управління судном у складних метеорологічних умовах Пізніше - коли на посади керівників суден почали претендувать знатні особи (задля престижу) людина що реально займалася управління кораблем була відтіснена на другий план і стала "заступником капітана - "штурманом)
Слово "штурм" у значенні типу військових дій було "перенесенням" значення у військову сферу і стало означать активні військові дії що характеризуються рішучою атакою противника
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06.06.2024 15:19 Ответить
Можливе все. Граф Бонавентьї який разом із Феліксом Штайнером створювали війська ваффен СС (під керівництвом, ясна річ, Пауля "папи" Хаусера) був морським офіцером і в 1 світову командував підводним човном. А полонені РФ всі як один називали своє військове звання -штурман.
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06.06.2024 22:18 Ответить
Кацапи можуть називать себе як-завгодно У персів гваврдія себе "безсмертними" називала Однак це не зважало їм умирать в боях з військами Олександра Македонського
"трмани" у армії РФ - просто "неофіційна самоназва" Так само як і "десантура" чи "маримани"
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06.06.2024 22:38 Ответить
Sturmabteilung, скорочено SA, штурмовики; також "коричневосорочечники" (за аналогією з італійськими "чорносорочечниками") - бойова організація Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) у Німеччині. заснована в 1921 р.
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06.06.2024 16:18 Ответить
Це не про те. Фелікс Штайнер і граф Бонавентьї в часи 1 війни створювали штурмові підрозділи поля бою. В часи рейхсферу їх проект був закритий. При створенні Ваффен СС обоє займались вишколом новобранців у Пауля Хаусера. Саме вони запровадили камуфляжну польову уніформу. Бонавентьї помер перед війною, а Штайнер командував 3 танковим корпусом СС і танковою армією в 1945 році. Штурман - це перший чин у військах ваффен СС.
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06.06.2024 22:11 Ответить
Ви обоє помиляєтеся Наберіть в пошуковику "Військові звання СС" і продивіться
"Штурмманн" - це ТРЕТЄ звання Дорівнює "єфрейтору" вермахту
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06.06.2024 22:34 Ответить
Sturmabteilung, скорочено SA, штурмовики = конкуренты SS але після літа 1934 р. (так звана "ніч довгих ножів", коли керівництво СА на чолі з Ернстом Ремом було знищено) вони втратили значення, і головною бойовою організацією НСДАП стала СС.

Загони СА, що сильно скоротилися чисельно, проіснували до 1945 року.
Із членів СА формувалися частини СС "Мертва голова" (займалися охороною концтаборів), а також дивізія СС "Хорст Вессель" (на її петлицях був зображений символ СА).
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06.06.2024 23:40 Ответить
Ти "перегрівся" на сонці? "Штурмовики" Ернста Рема - це воєнізоване крило НСДАП Тобто, "партійні бойовики" Вони не мали ніякого офіційного статусу Це все одно що "ультрас" будь-якого футбольного клубу А "штурмовики" СС - це офіційно визнані державою посадові особи спеціальних військових підрозділів Їм офіційно державою були присвоєні спеціальні військові звання, вони перебували на утриманні держави та виконували бойові завдання в її інтересах Аналог - "війська КГБ в СРСР
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07.06.2024 06:31 Ответить
сцуки кацапські всі молоді,здорові - не чмобіки в трусіках..
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06.06.2024 11:35 Ответить
Пєрвий історик на болотах Х...вирішив зробити своє ВДВ штурмовиками, геть як у німців в першу світову. Перший ранг у штурмових загонах (СС) був штурман (штурмовой чєловєк). Мавпує, однако, разом з Мединським.
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06.06.2024 11:42 Ответить
Підуть окупанти на обмін , та ще й командири 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.06.2024 11:44 Ответить
Вже ніхто не каже - навчання , сіли у машину , трохи проїхали, я не навмисно... Сцу-і.
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06.06.2024 12:55 Ответить
Какие они штурмовики стрелки? Они ссыкуны обкаканные стрелки.
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06.06.2024 13:58 Ответить
Рашн заробітчани.
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06.06.2024 15:01 Ответить
На шибеницю гандонів!
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06.06.2024 15:14 Ответить
Шо за новый род войск, "штурмовые войска"?
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06.06.2024 15:22 Ответить
Пане Николай К.,а космічні війська кацапів вас не дивують?Там з тих боліт що тільки не вигулькує.А їхнє ***** все пробує в Україні провести денацифікацію,йдучи покроково за гітлером і його штурмовиками...
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06.06.2024 21:18 Ответить
Мене там багато чого не дивує. Але, по факту, космічні війська там є в реалі, а штурмових військ немає.
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06.06.2024 21:41 Ответить
Браві солдати, горіти вам росіянцям в пеклі!
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06.06.2024 15:25 Ответить
Нащо кацапське сміття брати в полон?
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06.06.2024 16:30 Ответить
Надо закопать и сказать, что так и было.
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06.06.2024 17:01 Ответить
ДОПРОСИТЬ И УБИТЬ !!!
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06.06.2024 18:05 Ответить
До десяток дієвих бригад на все ЗСУ - так війну не виграти. А ще щюрі з опи дерьмака не дають зброю, арту, снаряди. От чому про.....ли Очеретино - тому шо дерьмак заборонив давати американську віськову допомогу багатьом бригадам - вже і західні ЗМІ про те пишуть та говорять. зеленский гнида гнидна - знищую найкращіх.
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06.06.2024 18:08 Ответить
Саме так. Дерьмак керує умєровим і в ручному режимі одним дає бк для арти (Харківщина) щоб попіарився Зельц на потужній обороні. А іншим не дає
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06.06.2024 20:57 Ответить
Навiщо блурити пики тих уродiв? Я б ще розумiв ховати обличчя наших, а кассабiв навiщо ховати???
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06.06.2024 18:56 Ответить
отрезать уши выколоть глаза и выпустить в чисто поле
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06.06.2024 21:36 Ответить
Молодці, при контрнаступі вбили кучу піхоти, захватили немало, а головне питання - відбили територію, чи так і здаємо далі? Рашистам плювати на їх "потєрі", вони готові класти кучу людей аби просуватися далі...
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06.06.2024 21:54 Ответить
 
 