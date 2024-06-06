Контратака морпехов 36-й бригады в Волчанске: две роты оккупантов почти уничтожены, захвачены в плен два командира. ВИДЕО
Морпехи 36-й бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского успешно контратаковали оккупантов в Волчанске на Харьковщине и взяли в плен шестерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пленных два командира штурмовых рот, которые почти полностью были ликвидированы в результате успешных контратакующих действий.
"Украинские морпехи разгромили российских штурмовиков в Волчанске. Сразу два командира штурмовых рот и четверо солдат сдались в плен во время контратаки воинов 36-й бригады морской пехоты. Две российские штурмовые роты уничтожены почти полностью, оба командира рот сдались в плен ранеными вместе с остатками своих солдат. Те, кому хватило ума поднять руки - выжили. Уверенная победа воинов 36-й бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.
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https://youtu.be/DWGqwuaEw64?si=98LP8xQdLWrwafbS
SS-Sturmmann = Gefreiter. Штурмманн - це цілий ЄФРЕ́ЙТОР .
Були ще оберштурмманни. Старші єфрейтори.
Слово "штурм" у значенні типу військових дій було "перенесенням" значення у військову сферу і стало означать активні військові дії що характеризуються рішучою атакою противника
"трмани" у армії РФ - просто "неофіційна самоназва" Так само як і "десантура" чи "маримани"
"Штурмманн" - це ТРЕТЄ звання Дорівнює "єфрейтору" вермахту
Загони СА, що сильно скоротилися чисельно, проіснували до 1945 року.
Із членів СА формувалися частини СС "Мертва голова" (займалися охороною концтаборів), а також дивізія СС "Хорст Вессель" (на її петлицях був зображений символ СА).