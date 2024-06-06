Контратака морпіхів 36-ї бригади у Вовчанську: дві роти окупантів майже знищено, захоплено у полон двох командирів. ВIДЕО

Морпіхи 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського успішно контратакували окупантів у Вовчанську на Харківщині та полонили шістьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених два командири штурмових рот, які майже повністю були ліквідовані у результаті успішних контратакувальних дій.

"Українські морпіхи розгромили російських штурмовиків у Вовчанську. Одразу два командири штурмових рот і четверо солдатів здалися в полон під час контратаки воїнів 36-ї бригади морської піхоти. Дві російські штурмові роти знищені майже повністю, обидва командири рот здалися в полон пораненими разом із залишками своїх солдатів. Ті, кому вистачило розуму підняти руки – вижили. Впевнена перемога воїнів 36-ї бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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