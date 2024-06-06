Контратака морпіхів 36-ї бригади у Вовчанську: дві роти окупантів майже знищено, захоплено у полон двох командирів. ВIДЕО
Морпіхи 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського успішно контратакували окупантів у Вовчанську на Харківщині та полонили шістьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених два командири штурмових рот, які майже повністю були ліквідовані у результаті успішних контратакувальних дій.
"Українські морпіхи розгромили російських штурмовиків у Вовчанську. Одразу два командири штурмових рот і четверо солдатів здалися в полон під час контратаки воїнів 36-ї бригади морської піхоти. Дві російські штурмові роти знищені майже повністю, обидва командири рот здалися в полон пораненими разом із залишками своїх солдатів. Ті, кому вистачило розуму підняти руки – вижили. Впевнена перемога воїнів 36-ї бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
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https://youtu.be/DWGqwuaEw64?si=98LP8xQdLWrwafbS
SS-Sturmmann = Gefreiter. Штурмманн - це цілий ЄФРЕ́ЙТОР .
Були ще оберштурмманни. Старші єфрейтори.
Слово "штурм" у значенні типу військових дій було "перенесенням" значення у військову сферу і стало означать активні військові дії що характеризуються рішучою атакою противника
"трмани" у армії РФ - просто "неофіційна самоназва" Так само як і "десантура" чи "маримани"
"Штурмманн" - це ТРЕТЄ звання Дорівнює "єфрейтору" вермахту
Загони СА, що сильно скоротилися чисельно, проіснували до 1945 року.
Із членів СА формувалися частини СС "Мертва голова" (займалися охороною концтаборів), а також дивізія СС "Хорст Вессель" (на її петлицях був зображений символ СА).