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Старший контролер КПП Чорнобильської АЕС Роман Горилик після 2 років російського полону. ФОТОрепортаж

Українець Роман Горилик за 2 роки російського полону дуже сильно схуд, за увесь цей час його жодного разу не відвідували представники міжнародних організацій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Хочу жить".

Як зазначається, Роман - старший контролер КПП з охорони Чорнобильської АЕС. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни буквально взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.

"Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства - нацистськими концентраційними таборами смерті", - наголошують у проєкті.

За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, яких повернули під час обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Також читайте: Як виглядають полонені після катувань у російських тюрмах. ФОТОрепортаж

Проєкт "Хочу жить" також публікує шокуючі світлини, на яких зафіксовано стан Горилика після повернення з російського полону.

Роман Горилик після полону
Роман Горилик після полону
Роман Горилик після полону

Романа Горилика повернули з російського полону 31 травня 2024 року

Автор: 

військовополонені (936) полон (1562) полонені (2266)


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Топ коментарі
+81
Покажіть ці фото в ООН, хай внесуть пропозиціїї як з цими нелюдами можно домовлятися!
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05.06.2024 08:32
+52
Почему эти фото до сих пор не в ООН. Если сделать их черно-белыми, то можно принять за фото узника нацистского концлагеря. Поправляйся , Романе.
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05.06.2024 08:36
+35
та там в тому 00 такі ж мразі - ім пох...
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05.06.2024 08:36
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Покажіть ці фото в ООН, хай внесуть пропозиціїї як з цими нелюдами можно домовлятися!
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05.06.2024 08:32 Відповісти
та там в тому 00 такі ж мразі - ім пох...
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05.06.2024 08:36 Відповісти
Іран - котрий вішає десятки людей, в тому числі підлітків-дітей, за допомогою автокранів; Саудівська Аравія, котра посилає бригаду убивць в Туреччину, що розрізати на шматки й розчинити в кислоті опозиційного журналіста; Кєтай, котрий десятками тисяч убиває уйгурів і тібетців etc...
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05.06.2024 09:14 Відповісти
пора вже всім усвідомити...що так зване "міжнародне право" це тільки шматок папірця...написаний та підписаний "па-пріколу"...так-само як і "будапештські гарантії"...
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05.06.2024 09:32 Відповісти
всі правила пишуть для того щоб їх дотримуватись, а щоб забезпечити їх дотримання існують системи покрань, однак для міжнародних відносин це працює дуже погано або не працює, тим більш коли такі ж самі порушники співпрацюють, от і виходить фігня. А тут є ж міжнародні орагнізації, от що вони зробили для того, щоб якось допомогти, а нічого, то нафіга вони, якби ж намагались, а кацапи їм перешкоджали, а за це кацапів натягували, а так толку ніякого.
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05.06.2024 13:14 Відповісти
Як казав Нєвзоров, вони там тільки газировку на шару п'ють. Ця секта нічого не вирішує, тільки бабло на свої тусовки витрачають.
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05.06.2024 08:54 Відповісти
Яка там секта?! Секта хоч вірить в щось до нестями та намагається примусити увесь світ повірити у те саме. Секта відчайдушно бореться за свою віру, аж друзки летять. Он "плоскоземельники" - секта, МАГА - секта.
А ООН - це тихеньке болото, де квакають різні чиновники, що одержують грубі гроші за імітацію діяльності. І їх перша задача - ЩОБ НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЛОСЬ!!! А якщо щось таки починає відбуватися, вони заплющують очи, затикають вуха і переконують себе та інших, що НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ!!!
Хіба тільки газировку п'ють більше . Од нервів. Та навантаження на туалети в будівлі ООН зростає.
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05.06.2024 10:39 Відповісти
Покажіть ці фото верховному головнокомандуючому боневтіку янелоховичу, який перед нападом роззброїв всі прикордонні території і здав без бою ЧАЕС і найбільшу в Європі ЗАЕС.
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05.06.2024 10:20 Відповісти
Я вважаю, що це фото має негайно бути поставлено на світдини всіх міністерств України і всіх владних чиновників, і просто всіх свідомих громадян України!
Кожен злочин рашизму-найвищої ланки фашизму, мають висвітлювати всі громадяни України і президент має бути в цьому найсвоєчаснішим.
Давайте це зробимо!
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05.06.2024 10:54 Відповісти
жах
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05.06.2024 08:32 Відповісти
Да! - *****! - загодували
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05.06.2024 08:33 Відповісти
Почему эти фото до сих пор не в ООН. Если сделать их черно-белыми, то можно принять за фото узника нацистского концлагеря. Поправляйся , Романе.
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05.06.2024 08:36 Відповісти
Чому Ви думаєте, що в ООН немає цих, чи подібних фото українських полонених? В ООН точно немає нормальних функціонерів, які б дотримувалися свого ж власного Статуту.
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05.06.2024 08:52 Відповісти
чим далі тим все менше людей у світі переймаються злочинами кацапів, на це ***** і розраховує
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05.06.2024 08:38 Відповісти
Та ні!Це влада Зеленського нічого не робить,не оформлює злочини касапів та нікуди не "стукає в двері" міжнародних організацій!А величезні зарплати усім їм влада "Слуг народу"платить.
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05.06.2024 08:49 Відповісти
арахамії з єрмачками займаються зняттям санкцій з руZZкіх злодіїв на кшталт абрамовичів, фрідманів та інших вбивць...
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05.06.2024 09:34 Відповісти
коли на початку війни омбудсмен тодішня розповідала про всі звірства - про гвалтування малих дітей, про відрізання органів, про катування та спалення.. то її швиденько усунули - бо заважала хрипатому чму.. відосики не такі позитивні.
і так потрохи потрохи влада зводить нанівець градус ненависті до кацапів.. люди що цікавляться, на це не поведуться, але є ще адепти великого марахвону, головні споживачі договорнячка
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05.06.2024 17:03 Відповісти
Кацапія - це вхід у пекло. Вірніше, вихід, - бо там його жопа.

Понимание правды печальной
С полной ясностью видно сегодня, -
Что в России уже изначально
Был открыт филиал преисподней.

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05.06.2024 08:44 Відповісти
Конслагер. Страно что Запад не видит нацизма у кацапском поведении
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05.06.2024 08:48 Відповісти
Бачить. Тому просто відгородився від нього. Нами.
А щоб довше протрималися, по краплині цідить допомогу.
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05.06.2024 08:55 Відповісти
Там така пропаганда, в тій Європі та по всьому світу йде, що самому можна повірити що в Україні одні нацисти та наркомани.
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05.06.2024 08:59 Відповісти
Боже , такого ще не бачив 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Живи , хлопче , прошу Тебе ❤️❤️
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05.06.2024 08:55 Відповісти
Це жах!!! Геть кацапів з оон!!!!
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05.06.2024 08:56 Відповісти
Негайно кацапським полоненим врізати наполовину утримання! А різним толерастам які почнуть верещати показувати такі фото.
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05.06.2024 09:04 Відповісти
Це те що чекає Україну в разі поразки.
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05.06.2024 09:12 Відповісти
Нажаль, після такого довго не живуть.
Десь з рік...
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05.06.2024 09:12 Відповісти
не пишіть дурні, за вашою логікою, всі євреї, які були в фашистських концтаборах мали вимерти у 1946 році.
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05.06.2024 09:19 Відповісти
Це мої спостереження. Дурня в голові тих, що не поважає інших.
З полону вже такі були випадки.
Немає сенсу порівнювати бо тут мають інші практики.
Поступове отруєння важкими металами, що руйнує функції органів. З такого не вийти переможцем. (Згадайте краще отруєння полонієм розвідника литвинова).
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05.06.2024 09:46 Відповісти
У вас є докази отруєння наших полонених важкими металами? Чи ви натякаєте на те, що наша влада замовчує такі дії рашистів?
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05.06.2024 10:01 Відповісти
Це якийсь ідіот. Доречі, цікавий факт-бувші вʼязні німецьких концатобрів проживали довге життя.
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05.06.2024 10:06 Відповісти
Може вони їли серця своїх сусідів, як моряки які потрапили в полон океану. Чи падіння літака в горах, що єдиним способом вижити бува канібалізм. Доречі він теж довго з цим жив.
Цікаво, ідіот? Колупаяйтесь в гівні, як Лесь це описував. (Все від бачить, Ванга перевтілена)
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05.06.2024 10:16 Відповісти
Тільки свої логічні роздуми.
Скрипалі, Саакашвілі.
Якщо наші не допустили іноземців до розпізнавання тіл масових страт, то бажання шукати правду не дуже переконлива (Є цілий проект по цій проблемі, та черги на ідентифікацію по днк).
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05.06.2024 10:09 Відповісти
Додам до вашого допису. Пам'ятаєте комбата Азова Олега Мудрака? Теж після звільнення помер через 5 місяців, і виглядав як цей чоловік. А до полону мав богатирську статуру.
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05.06.2024 11:50 Відповісти
Знаю цей випадок. Але не хотів надавати конкретні факти. Бо це людей не турбує. Як і випадки з закарпатських ракетним батальйоном на передку в честь свята (винен той що в телеграмі щось написав). Чи про Джуса, який не міг після іноземної освіти переварювати ганебні практики рідної армії. І не стало через тренувальні події перед тамиж святкуванням.
Мацієвський, коцюбайло люди мало що в їх житті цікавило окрім подвигу і муралів.
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05.06.2024 11:58 Відповісти
Рашистський Голокост української нації.
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05.06.2024 09:16 Відповісти
Сталін запрошував в 1934-1935 році приїхати Гімлера в СРСР і за супутників командарма Тухачевського, показували і вчили як будувати концентраційні табори. І що змінилося? .... нічого тільки 2012 почали рестоврувати 61 занедбаний табір на просторах Росій. Але описують лише нацистські концтабори у Польщі та Німеччині про жахливе страждання ув'язнених. Місця ув'язнення в Росії .... це дзеркало Майданека Аушвіц-Біркенау, Дахау.
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05.06.2024 09:22 Відповісти
Дорогі співвідчизникі 73% ждуни , це і ваша провина цього жаху ,аби не Порошенко ...як можно було довести свої мізки ,які можливо у когось з вас і були , шоб проголосувати у 19 р. за 🤡 та таку війну ? !
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05.06.2024 09:33 Відповісти
Не дивуйся - це спецоперація кремля ретельно спланована і профінаснсована сотнями мільйонів доларів на три роки зомбування по всім ТБ каналам України і інтернета з безліччю ватних каналів - "розслідувачів" і армію тролів - ботів через мережу олігархату України який пов'язаний з кремлем кровними діловими узами. Отак 13 мільонів українців (73 %), більщість з них стала людьми з промитими мізками, по суті зомбі які вважають себе живими і адекватними.

Це ще дешева операція - навесні 2014 року кремль пропонував Кернесу, Діменту. Добкіну і Фуксу 2 млрд $ за здачу одної Харківської області і Харкова, оборутка зірвалася, кремль зробив висновки і вклав грощі в зомбування населення України, вийшло навіть дешевше, більщість з 13 мільонів навіть за Зеленського не голосували - вони голосували проти Пороха.
Скільки видали авансом Зеленському в Омані ніхто поки не знає але явно більше ніж Кернесу і друзям весною 2014 го.
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06.06.2024 01:31 Відповісти
живий свідок російського бухенвальда
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05.06.2024 09:41 Відповісти
ПШНХй, кацапсіна дурна. Кому приватно належить червоний хрест!? Звідки ви тупорилі кацапи лізете на Цензор!?
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05.06.2024 10:08 Відповісти
Читай, недоумок - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 Кацап твою п'яну мамцю сексав, після чого виродилось ти і вигрібаєш кацапів з-під дивана жменями.
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05.06.2024 17:47 Відповісти
Саме тому всі полонені рашисти мають повертатися нараZZію такими ж, з купою набутих болячок, з підірваним здоров'ям (фізичним і ментальним) настільки, щоб здихали через деякий час від ускладнень у своїх московських ****** .
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05.06.2024 09:50 Відповісти
.
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05.06.2024 10:03 Відповісти
Ці фото треба показувати не в ООН, а на одеських та київських молодіжних вечірках. А зали Українського парламенту та уряду мають бути всі у таких світлинах.
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05.06.2024 10:03 Відповісти
На жаль, світлини діють лише на морально здорових людей із системою духовних цінностей. ******** політиканам, споживацько-хабарницьким моральним потворам, які крадуть так, наче "завтра" не настане, ці фото до сраки
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05.06.2024 10:13 Відповісти
На руках тих, хто замість того, щоб готуватися до оборони країни готувалися до шашликів і займалися великим крадівництвом, кров сотен тисяч вбитих українців і мільйони покалічених доль.
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05.06.2024 10:31 Відповісти
Кацапи- мразі.
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05.06.2024 13:13 Відповісти
Нелюди.
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05.06.2024 13:29 Відповісти
Фашистські табори другої світової відпочивають 😳
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05.06.2024 13:33 Відповісти
Управління вязниць де утримуються наші полонені повинні стати законними військовими цілями. Як напевно і кервництво цих установ. Знищення керівного складу вязниць кардінально змінить відношення до полоненних.
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05.06.2024 15:30 Відповісти
Назначить этого человека на 2 месяца представителем страны в ООН, потом перевести в Красный Крест. Именно так я бы сделал отдельным указом президентским. Эти две конторы сдохли давно. Просто надо столкнуть в могилу и закопать их. Если эта война закончится---этим шарагам конец. Они это знают.
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05.06.2024 19:55 Відповісти
Ці дві контори насправді і ніколи не були жививми ....
Ширми для прийняття важливих політичних рішень - ООН просто трибуна для виголосу своєї думки навіть для полоумних диктаторів, Червоний Хрест ще може допомагати ворогу переправляти викрадених дітей України через кордон. Це гнилі зомбі структури.
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06.06.2024 01:21 Відповісти
Последний раз ООН отлично сработало в 1961г. Этот год называют днём Африки. Массово освобождались тогда от колониального гнёта десятки стран. Там ещё по войне чуть во Вьетнаме получалось. Потом зажирались медленно и уверенно. Красный Крест себя показал во 2 мировую полноценно как бы.
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06.06.2024 20:07 Відповісти
Червоний хрест під@ри
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05.06.2024 23:14 Відповісти
А тем временем "Красный крест" очень тщательно следит за тем, чтобы у пленных орков в украинском плену питание было разнообразным, чтобы постель была чистой, и рабочий день длился не дольше 8-ми часов. До украинских пленных в плену мордора "Красному кресту" дела нет.
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06.06.2024 01:15 Відповісти
ООН це спальня Кацапії, складається таке враження...

Фото жесть, не знаю що краще - загинути з одним калашом проти танків кацапів в лютому 2022 на Чорнобильскій АЕС чи два роки так провести в полоні, не знаю.
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06.06.2024 01:17 Відповісти
 
 