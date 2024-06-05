Старший контролер КПП Чорнобильської АЕС Роман Горилик після 2 років російського полону. ФОТОрепортаж
Українець Роман Горилик за 2 роки російського полону дуже сильно схуд, за увесь цей час його жодного разу не відвідували представники міжнародних організацій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Хочу жить".
Як зазначається, Роман - старший контролер КПП з охорони Чорнобильської АЕС. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни буквально взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.
"Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства - нацистськими концентраційними таборами смерті", - наголошують у проєкті.
За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, яких повернули під час обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Проєкт "Хочу жить" також публікує шокуючі світлини, на яких зафіксовано стан Горилика після повернення з російського полону.
Романа Горилика повернули з російського полону 31 травня 2024 року
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А ООН - це тихеньке болото, де квакають різні чиновники, що одержують грубі гроші за імітацію діяльності. І їх перша задача - ЩОБ НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЛОСЬ!!! А якщо щось таки починає відбуватися, вони заплющують очи, затикають вуха і переконують себе та інших, що НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ!!!
Хіба тільки газировку п'ють більше . Од нервів. Та навантаження на туалети в будівлі ООН зростає.
Кожен злочин рашизму-найвищої ланки фашизму, мають висвітлювати всі громадяни України і президент має бути в цьому найсвоєчаснішим.
Давайте це зробимо!
і так потрохи потрохи влада зводить нанівець градус ненависті до кацапів.. люди що цікавляться, на це не поведуться, але є ще адепти великого марахвону, головні споживачі договорнячка
Понимание правды печальной
С полной ясностью видно сегодня, -
Что в России уже изначально
Был открыт филиал преисподней.
А щоб довше протрималися, по краплині цідить допомогу.
Живи , хлопче , прошу Тебе ❤️❤️
Десь з рік...
З полону вже такі були випадки.
Немає сенсу порівнювати бо тут мають інші практики.
Поступове отруєння важкими металами, що руйнує функції органів. З такого не вийти переможцем. (Згадайте краще отруєння полонієм розвідника литвинова).
Цікаво, ідіот? Колупаяйтесь в гівні, як Лесь це описував. (Все від бачить, Ванга перевтілена)
Скрипалі, Саакашвілі.
Якщо наші не допустили іноземців до розпізнавання тіл масових страт, то бажання шукати правду не дуже переконлива (Є цілий проект по цій проблемі, та черги на ідентифікацію по днк).
Мацієвський, коцюбайло люди мало що в їх житті цікавило окрім подвигу і муралів.
Це ще дешева операція - навесні 2014 року кремль пропонував Кернесу, Діменту. Добкіну і Фуксу 2 млрд $ за здачу одної Харківської області і Харкова, оборутка зірвалася, кремль зробив висновки і вклав грощі в зомбування населення України, вийшло навіть дешевше, більщість з 13 мільонів навіть за Зеленського не голосували - вони голосували проти Пороха.
Скільки видали авансом Зеленському в Омані ніхто поки не знає але явно більше ніж Кернесу і друзям весною 2014 го.
Ширми для прийняття важливих політичних рішень - ООН просто трибуна для виголосу своєї думки навіть для полоумних диктаторів, Червоний Хрест ще може допомагати ворогу переправляти викрадених дітей України через кордон. Це гнилі зомбі структури.
Фото жесть, не знаю що краще - загинути з одним калашом проти танків кацапів в лютому 2022 на Чорнобильскій АЕС чи два роки так провести в полоні, не знаю.