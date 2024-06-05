Старший контролер КПП Чорнобильської АЕС Роман Горилик після 2 років російського полону. ФОТОрепортаж

Українець Роман Горилик за 2 роки російського полону дуже сильно схуд, за увесь цей час його жодного разу не відвідували представники міжнародних організацій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Хочу жить".

Як зазначається, Роман - старший контролер КПП з охорони Чорнобильської АЕС. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни буквально взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.

"Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства - нацистськими концентраційними таборами смерті", - наголошують у проєкті.

За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, яких повернули під час обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Також читайте: Як виглядають полонені після катувань у російських тюрмах. ФОТОрепортаж

Проєкт "Хочу жить" також публікує шокуючі світлини, на яких зафіксовано стан Горилика після повернення з російського полону.







Романа Горилика повернули з російського полону 31 травня 2024 року