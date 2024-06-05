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Старший контролер КПП Чернобыльской АЭС Роман Горилык после 2 лет российского плена. ФОТОрепортаж

Украинец Роман Горилык за 2 года российского плена очень сильно похудел, за все это время его ни разу не посещали представители международных организаций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Хочу жити".

Как отмечается, Роман - старший контролер КПП по охране Чернобыльской АЭС. Его и других 168 нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС, россияне буквально взяли в заложники и вывезли из Украины через Беларусь в марте 2022 года.

"Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества - нацистскими концентрационными лагерями смерти", - отмечают в проекте.

За все время пребывания в российском плену Романа и других 74 военнопленных украинцев, которых вернули во время обмена, ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста.

Также читайте: Как выглядят пленные после пыток в российских тюрьмах. ФОТОрепортаж

Проект "Хочу жити" также публикует шокирующие фотографии, на которых зафиксировано состояние Горилыка после возвращения из российского плена.

Роман Горилик після полону
Роман Горилик після полону
Роман Горилик після полону

Романа Горилыка вернули из российского плена 31 мая 2024 года.

Автор: 

военнопленные (1071) плен (2610) пленные (2142)


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Топ комментарии
+81
Покажіть ці фото в ООН, хай внесуть пропозиціїї як з цими нелюдами можно домовлятися!
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05.06.2024 08:32
+52
Почему эти фото до сих пор не в ООН. Если сделать их черно-белыми, то можно принять за фото узника нацистского концлагеря. Поправляйся , Романе.
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05.06.2024 08:36
+35
та там в тому 00 такі ж мразі - ім пох...
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05.06.2024 08:36
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Правила форума Совет форумчан
Покажіть ці фото в ООН, хай внесуть пропозиціїї як з цими нелюдами можно домовлятися!
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05.06.2024 08:32 Ответить
та там в тому 00 такі ж мразі - ім пох...
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05.06.2024 08:36 Ответить
Іран - котрий вішає десятки людей, в тому числі підлітків-дітей, за допомогою автокранів; Саудівська Аравія, котра посилає бригаду убивць в Туреччину, що розрізати на шматки й розчинити в кислоті опозиційного журналіста; Кєтай, котрий десятками тисяч убиває уйгурів і тібетців etc...
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05.06.2024 09:14 Ответить
пора вже всім усвідомити...що так зване "міжнародне право" це тільки шматок папірця...написаний та підписаний "па-пріколу"...так-само як і "будапештські гарантії"...
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05.06.2024 09:32 Ответить
всі правила пишуть для того щоб їх дотримуватись, а щоб забезпечити їх дотримання існують системи покрань, однак для міжнародних відносин це працює дуже погано або не працює, тим більш коли такі ж самі порушники співпрацюють, от і виходить фігня. А тут є ж міжнародні орагнізації, от що вони зробили для того, щоб якось допомогти, а нічого, то нафіга вони, якби ж намагались, а кацапи їм перешкоджали, а за це кацапів натягували, а так толку ніякого.
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05.06.2024 13:14 Ответить
Як казав Нєвзоров, вони там тільки газировку на шару п'ють. Ця секта нічого не вирішує, тільки бабло на свої тусовки витрачають.
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05.06.2024 08:54 Ответить
Яка там секта?! Секта хоч вірить в щось до нестями та намагається примусити увесь світ повірити у те саме. Секта відчайдушно бореться за свою віру, аж друзки летять. Он "плоскоземельники" - секта, МАГА - секта.
А ООН - це тихеньке болото, де квакають різні чиновники, що одержують грубі гроші за імітацію діяльності. І їх перша задача - ЩОБ НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЛОСЬ!!! А якщо щось таки починає відбуватися, вони заплющують очи, затикають вуха і переконують себе та інших, що НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ!!!
Хіба тільки газировку п'ють більше . Од нервів. Та навантаження на туалети в будівлі ООН зростає.
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05.06.2024 10:39 Ответить
Покажіть ці фото верховному головнокомандуючому боневтіку янелоховичу, який перед нападом роззброїв всі прикордонні території і здав без бою ЧАЕС і найбільшу в Європі ЗАЕС.
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05.06.2024 10:20 Ответить
Я вважаю, що це фото має негайно бути поставлено на світдини всіх міністерств України і всіх владних чиновників, і просто всіх свідомих громадян України!
Кожен злочин рашизму-найвищої ланки фашизму, мають висвітлювати всі громадяни України і президент має бути в цьому найсвоєчаснішим.
Давайте це зробимо!
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05.06.2024 10:54 Ответить
жах
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05.06.2024 08:32 Ответить
Да! - *****! - загодували
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05.06.2024 08:33 Ответить
Почему эти фото до сих пор не в ООН. Если сделать их черно-белыми, то можно принять за фото узника нацистского концлагеря. Поправляйся , Романе.
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05.06.2024 08:36 Ответить
Чому Ви думаєте, що в ООН немає цих, чи подібних фото українських полонених? В ООН точно немає нормальних функціонерів, які б дотримувалися свого ж власного Статуту.
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05.06.2024 08:52 Ответить
чим далі тим все менше людей у світі переймаються злочинами кацапів, на це ***** і розраховує
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05.06.2024 08:38 Ответить
Та ні!Це влада Зеленського нічого не робить,не оформлює злочини касапів та нікуди не "стукає в двері" міжнародних організацій!А величезні зарплати усім їм влада "Слуг народу"платить.
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05.06.2024 08:49 Ответить
арахамії з єрмачками займаються зняттям санкцій з руZZкіх злодіїв на кшталт абрамовичів, фрідманів та інших вбивць...
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05.06.2024 09:34 Ответить
коли на початку війни омбудсмен тодішня розповідала про всі звірства - про гвалтування малих дітей, про відрізання органів, про катування та спалення.. то її швиденько усунули - бо заважала хрипатому чму.. відосики не такі позитивні.
і так потрохи потрохи влада зводить нанівець градус ненависті до кацапів.. люди що цікавляться, на це не поведуться, але є ще адепти великого марахвону, головні споживачі договорнячка
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05.06.2024 17:03 Ответить
Кацапія - це вхід у пекло. Вірніше, вихід, - бо там його жопа.

Понимание правды печальной
С полной ясностью видно сегодня, -
Что в России уже изначально
Был открыт филиал преисподней.

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05.06.2024 08:44 Ответить
Конслагер. Страно что Запад не видит нацизма у кацапском поведении
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05.06.2024 08:48 Ответить
Бачить. Тому просто відгородився від нього. Нами.
А щоб довше протрималися, по краплині цідить допомогу.
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05.06.2024 08:55 Ответить
Там така пропаганда, в тій Європі та по всьому світу йде, що самому можна повірити що в Україні одні нацисти та наркомани.
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05.06.2024 08:59 Ответить
Боже , такого ще не бачив 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Живи , хлопче , прошу Тебе ❤️❤️
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05.06.2024 08:55 Ответить
Це жах!!! Геть кацапів з оон!!!!
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05.06.2024 08:56 Ответить
Негайно кацапським полоненим врізати наполовину утримання! А різним толерастам які почнуть верещати показувати такі фото.
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05.06.2024 09:04 Ответить
Це те що чекає Україну в разі поразки.
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05.06.2024 09:12 Ответить
Нажаль, після такого довго не живуть.
Десь з рік...
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05.06.2024 09:12 Ответить
не пишіть дурні, за вашою логікою, всі євреї, які були в фашистських концтаборах мали вимерти у 1946 році.
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05.06.2024 09:19 Ответить
Це мої спостереження. Дурня в голові тих, що не поважає інших.
З полону вже такі були випадки.
Немає сенсу порівнювати бо тут мають інші практики.
Поступове отруєння важкими металами, що руйнує функції органів. З такого не вийти переможцем. (Згадайте краще отруєння полонієм розвідника литвинова).
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05.06.2024 09:46 Ответить
У вас є докази отруєння наших полонених важкими металами? Чи ви натякаєте на те, що наша влада замовчує такі дії рашистів?
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05.06.2024 10:01 Ответить
Це якийсь ідіот. Доречі, цікавий факт-бувші вʼязні німецьких концатобрів проживали довге життя.
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05.06.2024 10:06 Ответить
Може вони їли серця своїх сусідів, як моряки які потрапили в полон океану. Чи падіння літака в горах, що єдиним способом вижити бува канібалізм. Доречі він теж довго з цим жив.
Цікаво, ідіот? Колупаяйтесь в гівні, як Лесь це описував. (Все від бачить, Ванга перевтілена)
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05.06.2024 10:16 Ответить
Тільки свої логічні роздуми.
Скрипалі, Саакашвілі.
Якщо наші не допустили іноземців до розпізнавання тіл масових страт, то бажання шукати правду не дуже переконлива (Є цілий проект по цій проблемі, та черги на ідентифікацію по днк).
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05.06.2024 10:09 Ответить
Додам до вашого допису. Пам'ятаєте комбата Азова Олега Мудрака? Теж після звільнення помер через 5 місяців, і виглядав як цей чоловік. А до полону мав богатирську статуру.
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05.06.2024 11:50 Ответить
Знаю цей випадок. Але не хотів надавати конкретні факти. Бо це людей не турбує. Як і випадки з закарпатських ракетним батальйоном на передку в честь свята (винен той що в телеграмі щось написав). Чи про Джуса, який не міг після іноземної освіти переварювати ганебні практики рідної армії. І не стало через тренувальні події перед тамиж святкуванням.
Мацієвський, коцюбайло люди мало що в їх житті цікавило окрім подвигу і муралів.
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05.06.2024 11:58 Ответить
Рашистський Голокост української нації.
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05.06.2024 09:16 Ответить
Сталін запрошував в 1934-1935 році приїхати Гімлера в СРСР і за супутників командарма Тухачевського, показували і вчили як будувати концентраційні табори. І що змінилося? .... нічого тільки 2012 почали рестоврувати 61 занедбаний табір на просторах Росій. Але описують лише нацистські концтабори у Польщі та Німеччині про жахливе страждання ув'язнених. Місця ув'язнення в Росії .... це дзеркало Майданека Аушвіц-Біркенау, Дахау.
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05.06.2024 09:22 Ответить
Дорогі співвідчизникі 73% ждуни , це і ваша провина цього жаху ,аби не Порошенко ...як можно було довести свої мізки ,які можливо у когось з вас і були , шоб проголосувати у 19 р. за 🤡 та таку війну ? !
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05.06.2024 09:33 Ответить
Не дивуйся - це спецоперація кремля ретельно спланована і профінаснсована сотнями мільйонів доларів на три роки зомбування по всім ТБ каналам України і інтернета з безліччю ватних каналів - "розслідувачів" і армію тролів - ботів через мережу олігархату України який пов'язаний з кремлем кровними діловими узами. Отак 13 мільонів українців (73 %), більщість з них стала людьми з промитими мізками, по суті зомбі які вважають себе живими і адекватними.

Це ще дешева операція - навесні 2014 року кремль пропонував Кернесу, Діменту. Добкіну і Фуксу 2 млрд $ за здачу одної Харківської області і Харкова, оборутка зірвалася, кремль зробив висновки і вклав грощі в зомбування населення України, вийшло навіть дешевше, більщість з 13 мільонів навіть за Зеленського не голосували - вони голосували проти Пороха.
Скільки видали авансом Зеленському в Омані ніхто поки не знає але явно більше ніж Кернесу і друзям весною 2014 го.
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06.06.2024 01:31 Ответить
живий свідок російського бухенвальда
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05.06.2024 09:41 Ответить
ПШНХй, кацапсіна дурна. Кому приватно належить червоний хрест!? Звідки ви тупорилі кацапи лізете на Цензор!?
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05.06.2024 10:08 Ответить
Читай, недоумок - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 Кацап твою п'яну мамцю сексав, після чого виродилось ти і вигрібаєш кацапів з-під дивана жменями.
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05.06.2024 17:47 Ответить
Саме тому всі полонені рашисти мають повертатися нараZZію такими ж, з купою набутих болячок, з підірваним здоров'ям (фізичним і ментальним) настільки, щоб здихали через деякий час від ускладнень у своїх московських ****** .
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05.06.2024 09:50 Ответить
.
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05.06.2024 10:03 Ответить
Ці фото треба показувати не в ООН, а на одеських та київських молодіжних вечірках. А зали Українського парламенту та уряду мають бути всі у таких світлинах.
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05.06.2024 10:03 Ответить
На жаль, світлини діють лише на морально здорових людей із системою духовних цінностей. ******** політиканам, споживацько-хабарницьким моральним потворам, які крадуть так, наче "завтра" не настане, ці фото до сраки
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05.06.2024 10:13 Ответить
На руках тих, хто замість того, щоб готуватися до оборони країни готувалися до шашликів і займалися великим крадівництвом, кров сотен тисяч вбитих українців і мільйони покалічених доль.
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05.06.2024 10:31 Ответить
Кацапи- мразі.
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05.06.2024 13:13 Ответить
Нелюди.
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05.06.2024 13:29 Ответить
Фашистські табори другої світової відпочивають 😳
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05.06.2024 13:33 Ответить
Управління вязниць де утримуються наші полонені повинні стати законними військовими цілями. Як напевно і кервництво цих установ. Знищення керівного складу вязниць кардінально змінить відношення до полоненних.
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05.06.2024 15:30 Ответить
Назначить этого человека на 2 месяца представителем страны в ООН, потом перевести в Красный Крест. Именно так я бы сделал отдельным указом президентским. Эти две конторы сдохли давно. Просто надо столкнуть в могилу и закопать их. Если эта война закончится---этим шарагам конец. Они это знают.
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05.06.2024 19:55 Ответить
Ці дві контори насправді і ніколи не були жививми ....
Ширми для прийняття важливих політичних рішень - ООН просто трибуна для виголосу своєї думки навіть для полоумних диктаторів, Червоний Хрест ще може допомагати ворогу переправляти викрадених дітей України через кордон. Це гнилі зомбі структури.
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06.06.2024 01:21 Ответить
Последний раз ООН отлично сработало в 1961г. Этот год называют днём Африки. Массово освобождались тогда от колониального гнёта десятки стран. Там ещё по войне чуть во Вьетнаме получалось. Потом зажирались медленно и уверенно. Красный Крест себя показал во 2 мировую полноценно как бы.
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06.06.2024 20:07 Ответить
Червоний хрест під@ри
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05.06.2024 23:14 Ответить
А тем временем "Красный крест" очень тщательно следит за тем, чтобы у пленных орков в украинском плену питание было разнообразным, чтобы постель была чистой, и рабочий день длился не дольше 8-ми часов. До украинских пленных в плену мордора "Красному кресту" дела нет.
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06.06.2024 01:15 Ответить
ООН це спальня Кацапії, складається таке враження...

Фото жесть, не знаю що краще - загинути з одним калашом проти танків кацапів в лютому 2022 на Чорнобильскій АЕС чи два роки так провести в полоні, не знаю.
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06.06.2024 01:17 Ответить
 
 