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Вночі росіяни атакували Харківщину "шахедами": у Чугуєві вдарили по цивільній інфраструктурі. ФОТОрепортаж

У ніч на 7 червня війська РФ здійснили атаку БпЛА по цивільній інфраструктурі м. Чугуїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 0.40 росіяни атакували безпілотником Чугуїв.  Пошкоджено амбулаторію, пошту, станцію технічного обслуговування, автомобілі. У багатоповерхових житлових будинках вибито вікна. Без постраждалих.

Наслідки обстрілів Чугуєва
Наслідки обстрілів Чугуєва
Наслідки обстрілів Чугуєва
Наслідки обстрілів Чугуєва

Також вночі окупанти атакували безпілотником с. Лизогубівка Харківського району. "Шахед" влучив у землю, внаслідок чого пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди.

Смт Малинівка Чугуївського району ворог обстріляв БпЛА та С-300. Влучив по території бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно.

Протягом минулої доби росіяни завдавали ударів КАБами по населених пунктах Чугуївського району. Під ворожим вогнем опинилися с. Білий Колодязь та с. Томахівка

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обстріл (28648) Харків (5631) Харківщина (6054)


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Як же ви , русофашисти , дістали украінців - бракує слів 🙁
Щоб ви всі здохли та дали нам спокій 🤬👎👎👎
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07.06.2024 09:52 Відповісти
 
 