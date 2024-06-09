Обстрел российскими оккупантами скорой в Херсонской области: количество пострадавших возросло до трех. ФОТОРЕПОРТАЖ
В субботу вечером, 8 июня, российские захватчики атаковали дроном автомобиль скорой в одном из населенных пунктов Белозерской общины на Херсонщине. Сразу стало известно, что пострадал водитель и мужчина, который также попал под обстрел. Сегодня в больницу обратилась фельдшер, которая находилась в скорой на момент удара.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, в воскресенье, 9 июня, в больницу обратилась фельдшер медицинской бригады. У пострадавшей диагностировали контузию. Таким образом, количество пострадавших из-за удара оккупантов по скорой возросло до трех.
Прокудин также показал фото автомобиля скорой помощи после атаки российского дрона.
Напомним, что в субботу, 8 июня, на Херсонщине российские захватчики атаковали автомобиль скорой помощи, который направлялся на вызов. Пострадал водитель "скорой". Также госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под обстрел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По логике ветеранов СВО надо называть "СВОлочью". (с)
Да, у дидов ваевавших пригорит! Но нужно говорить правду! Это была агрессия и преступная война