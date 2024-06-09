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Новости Фото Война
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Обстрел российскими оккупантами скорой в Херсонской области: количество пострадавших возросло до трех. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу вечером, 8 июня, российские захватчики атаковали дроном автомобиль скорой в одном из населенных пунктов Белозерской общины на Херсонщине. Сразу стало известно, что пострадал водитель и мужчина, который также попал под обстрел. Сегодня в больницу обратилась фельдшер, которая находилась в скорой на момент удара.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, в воскресенье, 9 июня, в больницу обратилась фельдшер медицинской бригады. У пострадавшей диагностировали контузию. Таким образом, количество пострадавших из-за удара оккупантов по скорой возросло до трех.

Прокудин также показал фото автомобиля скорой помощи после атаки российского дрона.

Обстріл російськими окупантами

Обстріл російськими окупантами

Обстріл російськими окупантами

Обстріл російськими окупантами

Напомним, что в субботу, 8 июня, на Херсонщине российские захватчики атаковали автомобиль скорой помощи, который направлялся на вызов. Пострадал водитель "скорой". Также госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под обстрел.

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обстрел (27351) Херсонская область (4803)


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@"Ветеранов афганской войны называют "афганцами".

По логике ветеранов СВО надо называть "СВОлочью". (с)
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09.06.2024 16:52 Ответить
Я уверен что "душманов" нужно называть защитники Афганистана и поставить памятники , хоть парочку в нашей стране.
Да, у дидов ваевавших пригорит! Но нужно говорить правду! Это была агрессия и преступная война
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09.06.2024 17:47 Ответить
 
 