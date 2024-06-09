За минувшие сутки на восточном направлении ликвидировано более 1100 россиян, - ОСГВ "Хортица"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале ОСГВ "Хортица".

Общие потери российской армии только на восточном направлении за 8 июня составляют:

личного состава - 1132;

танков - 8;

боевых бронемашин - 24;

реактивных систем залпового огня - 1;

пушек и минометов - 45;

противотанковых средств - 3;

средств ППО - 2;

автомобильной техники - 58;

средств РЭБ - 6;

БпЛА - 724;

ПУ БпЛА - 1;

укрытий - 67;

складов боеприпасов - 6.

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