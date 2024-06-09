За минулу добу на східному напрямку ліквідовано понад 1100 росіян, - ОСУВ "Хортиця"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".
Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 8 червня становлять:
- особового складу - 1132;
- танків - 8;
- бойових бронемашин - 24;
- реактивних систем залпового вогню - 1;
- гармат і мінометів - 45;
- протитанкових засобів - 3;
- засобів ППО - 2;
- автомобільної техніки - 58;
- засобів РЕБ - 6;
- БпЛА - 724;
- ПУ БпЛА - 1;
- укриттів - 67;
- складів боєприпасів - 6.
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Amber
показати весь коментар09.06.2024 15:43 Відповісти Мені подобається 2
Администратор Проекта
показати весь коментар09.06.2024 15:46 Відповісти Мені подобається 1
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