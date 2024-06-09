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армія (3742) ліквідація (3523) ОСУВ Хортиця (207)

За минулу добу на східному напрямку ліквідовано понад 1100 росіян, - ОСУВ "Хортиця"

зсу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 8 червня становлять:

  • особового складу - 1132;
  • танків - 8;
  • бойових бронемашин - 24;
  • реактивних систем залпового вогню - 1;
  • гармат і мінометів - 45;
  • протитанкових засобів - 3;
  • засобів ППО - 2;
  • автомобільної техніки - 58;
  • засобів РЕБ - 6;
  • БпЛА - 724;
  • ПУ БпЛА - 1;
  • укриттів - 67;
  • складів боєприпасів - 6.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Противник здійснює перегрупування своїх військ уздовж кордону з Харківщиною, - ОСУВ "Хортиця"

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09.06.2024 15:43 Відповісти
Боеприпасы начали подходить
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09.06.2024 15:46 Відповісти
 
 