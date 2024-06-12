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Враг атаковал дронами Днепропетровщину, пострадала семья, повреждены дома. ВИДЕО

Ночью на Днепропетровщине работала ПВО. Наши защитники сбили 11 вражеских шахедов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по 4 дрона уничтожено в Новомосковском и Синельниковском районах, а остальные - в Днепровском, Павлоградском и Каменском.

"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Также отмечается, что повреждены 9 частных домов.

"Вечером и под утро враг снова бил по Никополю. Применил артиллерию и дроны-камикадзе. Никто не пострадал", - добавляет Лысак.

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обстрел (27259) Никополь (1029) Днепропетровская область (3975)


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Треба, щоб путін відказався від ідеї відновити срср. треба, щоб він зрозумів, що це нереально і поставив на цій ідеї крапку!

що для цього потрібно зробити:

Україна допомагає Молдові визволити придністров'я. Захід приймає Молдову в ЄС і НАТО вже зараз, не дочікуючись України.

Країни центральної азії (казахстан, узбекистан, таджикистан, киргистан, туркменістан) створюють союз. Цей союз бере під свій протекторат Китай і надає їм військові гарантії. Для цього предстанвники сша, європи і китаю приїжджають в країни центральної азії і домовляються з ними.

Азербайджан під протекторатом Туреччини. А росія боїться Туреччину.

Латію, литву, Естонію росія вже за нато не вийме.

Арменія і Грузія? США можуть ввести туди свої війська по запрошенню цих країн, і стояти там для захисту цих країн.

Залишиться тільки білорусь. в білорусь може зайти українська армія і стати на білорусько- російській границі, попередивши білоруську армію, що ми воювати з ними не будемо, ми просто хочемо звільнити білорусь від колоніальної залежності від росії.
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12.06.2024 08:07 Ответить
 
 