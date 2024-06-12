Враг атаковал дронами Днепропетровщину, пострадала семья, повреждены дома. ВИДЕО
Ночью на Днепропетровщине работала ПВО. Наши защитники сбили 11 вражеских шахедов.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по 4 дрона уничтожено в Новомосковском и Синельниковском районах, а остальные - в Днепровском, Павлоградском и Каменском.
"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что повреждены 9 частных домов.
"Вечером и под утро враг снова бил по Никополю. Применил артиллерию и дроны-камикадзе. Никто не пострадал", - добавляет Лысак.
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що для цього потрібно зробити:
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Залишиться тільки білорусь. в білорусь може зайти українська армія і стати на білорусько- російській границі, попередивши білоруську армію, що ми воювати з ними не будемо, ми просто хочемо звільнити білорусь від колоніальної залежності від росії.