Враг атаковал дронами Днепропетровщину, пострадала семья, повреждены дома. ВИДЕО

Ночью на Днепропетровщине работала ПВО. Наши защитники сбили 11 вражеских шахедов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по 4 дрона уничтожено в Новомосковском и Синельниковском районах, а остальные - в Днепровском, Павлоградском и Каменском.

"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что повреждены 9 частных домов.

"Вечером и под утро враг снова бил по Никополю. Применил артиллерию и дроны-камикадзе. Никто не пострадал", - добавляет Лысак.