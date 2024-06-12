Враг обстреливал 3 района Харьковщины, есть пострадавшие, горели дома
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Харьковщины за сутки, 11 июня 2024 года:
- 19:00 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, г. Волчанск. Попадание FPV-дрон в автомобиль. Ранен мужчина.
- 18:38 Чугуевский р-н, Чугуевская громада, вблизи с. Песчаное. В результате обстрела горело два частных дома и хозяйственная.
- 17:54 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. В результате обстрела горел дом.
- 16:35 с. Металловка Чугуевский район. Вследствие обстрела КАБ-250 повреждено частное владение.
- 08:30 Купянский р-н., Двуречанская ТГ, с. Кутьковка. В результате обстрела пострадала женщина.
Также Синегубов информирует, что на Харьковском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцов и Волчанска. Все атаки отбиты. Агрессор успеха не имел, ситуация контролируется.
На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестового, где в настоящее время продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны.
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