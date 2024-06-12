Ворог обстрілював 3 райони Харківщини, є постраждалі, горіли будинки
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Харківщини за добу, 11 червня 2024 року:
- 19:00 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, м. Вовчанськ. Влучання FPV-дрон в автівку. Поранено чоловіка.
- 18:38 Чугуївський р-н, Чугуївська громада, поблизу с. Піщане. Внаслідок обстрілу горіло два приватні будинки та господарча.
- 17:54 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.
- 16:35 с. Металівка Чугуївський район. Внаслідок обстрілу КАБ-250 пошкоджене приватне володіння.
- 08:30 Куп'янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
Також Синєгубов інформує, що на Харківському напрямку противник пʼять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.
На Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.
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