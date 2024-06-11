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Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини. Одна людина зазнала поранень

Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини

У вівторок, 11 червня, російські війська обстріляли з артилерії село Кутьківка Куп’янського району, що на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранено 57-річну жінку.

Про це у соцмережі Facebook повідомила пресслужба поліції у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції розповіли, що російські загарбники здійснили артилерійський обстріл села Кутьківка Куп’янського району близько 8:30 ранку.

Поранень зазнала 57-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та уламкові поранення. Постраждалу доставили до лікарні.

На місці ворожого обстрілу працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

У поліції також додали, що за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що зранку 11 червня Повітряні сили України повідомляли, що російські загарбники запускають КАБи на Харківщину.

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Автор: 

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