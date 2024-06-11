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Оккупанты обстреляли Купянский район Харьковщины. Один человек получил ранения

Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини

Во вторник, 11 июня, российские войска обстреляли из артиллерии село Кутьковка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки ранена 57-летняя женщина.

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции рассказали, что российские захватчики совершили артиллерийский обстрел села Кутьковка Купянского района около 8:30.

Ранения получила 57-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу.

На месте вражеского обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

В полиции также добавили, что по факту нарушения врагом законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что утром 11 июня Воздушные силы Украины сообщали, что российские захватчики запускают КАБы на Харьковщину.

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Автор: 

обстрел (27259) Харьковщина (5577)


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