Оккупанты обстреляли Купянский район Харьковщины. Один человек получил ранения
Во вторник, 11 июня, российские войска обстреляли из артиллерии село Кутьковка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки ранена 57-летняя женщина.
Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
В полиции рассказали, что российские захватчики совершили артиллерийский обстрел села Кутьковка Купянского района около 8:30.
Ранения получила 57-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу.
На месте вражеского обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
В полиции также добавили, что по факту нарушения врагом законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что утром 11 июня Воздушные силы Украины сообщали, что российские захватчики запускают КАБы на Харьковщину.
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