Оккупанты обстреляли Купянский район Харьковщины. Один человек получил ранения

Во вторник, 11 июня, российские войска обстреляли из артиллерии село Кутьковка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки ранена 57-летняя женщина.

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции рассказали, что российские захватчики совершили артиллерийский обстрел села Кутьковка Купянского района около 8:30.

Ранения получила 57-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу.

На месте вражеского обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

В полиции также добавили, что по факту нарушения врагом законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что утром 11 июня Воздушные силы Украины сообщали, что российские захватчики запускают КАБы на Харьковщину.

Читайте также: Ночью оккупанты ударили баллистикой по Новопокровской громаде на Харьковщине, один человек погиб