Ночью оккупанты ударили баллистикой по Новопокровской громаде на Харьковщине, один человек погиб

Из-за российских обстрелов на Харьковщине за сутки погибли четыре человека. Под вражеским огнем оказались Харьков, населенные пункты Чугуевского и Харьковского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью, около 1.19 враг ударил баллистической ракетой по Новопокровской ТГ, погиб человек, пострадал еще один человек.

Вечером 10 июня российские войска обстреляли пгт Белый Колодец Чугуевского района. В результате обстрела повреждены складские здания гражданского предприятия. В пгт Старый Салтов в результате обстрела горел гражданский автомобиль, погиб человек.

Также вечером оккупанты нанесли удары КАБами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. 1 человек погиб, 7 пострадали. Повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля.

Утром 10 июня, в 9.30, россияне атаковали КАБом с. Дементьевка Харьковского района: один человек погиб, три ранены.

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