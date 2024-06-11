В больнице скончался мужчина, раненный во время вчерашнего удара РФ по Харькову (обновлено)

Утром 11 июня 2024 года в больнице умер пострадавший от вчерашнего обстрела Харькова.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В больнице сегодня утром умер пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели вытаскивали из-под завалов", - уточнил он.

"К сожалению, сегодня ночью в больнице скончался 77-летний мужчина, которого деблокировали спасатели из-под завалов. Мужчина получил многочисленные закрытые переломы", - впоследствии отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар КАБами по Харькову 10 июня 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 10 июня российская оккупационная армия обстреляла Харьков управляемыми авиабомбами. Произошел пожар. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела пострадали 8 гражданских. Повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.