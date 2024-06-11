У лікарні помер чоловік, поранений під час вчорашнього удару РФ по Харкову (оновлено)

Зранку 11 червня 2024 року у лікарні помер постраждалий від вчорашнього обстрілу Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні сьогодні вранці помер постраждалий від вчорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятівники витягали з-під завалів", - уточнив він.

"На жаль, сьогодні вночі в лікарні помер 77-річний чоловік, якого деблокували рятувальники з-під завалів. Чоловік отримав численні закриті переломи", - згодом зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удар КАБами по Харкову 10 червня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 10 червня російська окупаційна армія обстріляла Харків керованими авіабомбами. Сталася пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждало 8 цивільних. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.