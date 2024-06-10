Атака КАБАми по Харкову: кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж
Унаслідок обстрілу Харкова керованими авіаційними бомбами постраждало 8 цивільних. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.
Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ
"Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки", - написав Синєгубов.
Також він додав, що пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.
Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації.
"Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку. За нашими даними, людей під завалами більше немає", - написав пізніше очільник ОВА.
Нагадаємо, увечері 10 червня російська окупаційна армія обстріляла Харків керованими авіабомбами.
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але з цим треба щось робити
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