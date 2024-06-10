Атака КАБАми по Харкову: кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу Харкова керованими авіаційними бомбами постраждало 8 цивільних. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ

"Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки", - написав Синєгубов.



Також він додав, що пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.



Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації.







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"Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку. За нашими даними, людей під завалами більше немає", - написав пізніше очільник ОВА.







Нагадаємо, увечері 10 червня російська окупаційна армія обстріляла Харків керованими авіабомбами.