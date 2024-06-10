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Новини Фото Війна
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Атака КАБАми по Харкову: кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу Харкова керованими авіаційними бомбами постраждало 8 цивільних. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ

"Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки", - написав Синєгубов.

Також він додав, що пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації.

10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові: 8 постраждалих
10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові: 8 постраждалих
10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові: 8 постраждалих

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"Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку. За нашими даними, людей під завалами більше немає", - написав пізніше очільник ОВА.

10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові
10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові
10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові

Нагадаємо, увечері 10 червня російська окупаційна армія обстріляла Харків керованими авіабомбами. 

Автор: 

Харків (5634) жертви (1803) КАБ (366)


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Топ коментарі
+4
Где ПВО???
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10.06.2024 21:08
+3
Не з кабами а зносіями...
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10.06.2024 21:15
+1
шось з тими кабами треба робити
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10.06.2024 21:13
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Где ПВО???
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10.06.2024 21:08 Відповісти
шось з тими кабами треба робити
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10.06.2024 21:13 Відповісти
Не з кабами а зносіями...
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10.06.2024 21:15 Відповісти
це вже тактіка - як само чим і по чому не хвилює,
але з цим треба щось робити
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10.06.2024 21:18 Відповісти
може мавзолей з трупіком ******* в сенсі показової акції?
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10.06.2024 21:16 Відповісти
хуже точно не буде...
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10.06.2024 21:42 Відповісти
Мумія пасивного підараса Бланка на Червоні площі є індикатором тупості кацапні. Нам варто починати реально непокоїтись тоді коли вони самі ту мумію анігілюють.
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10.06.2024 23:46 Відповісти
все що я мав на увазі - переломити скрепу, іноді це заходить,
а поганіше Україні точно не буде - бо вже нема куди...
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10.06.2024 23:49 Відповісти
в цьому негарному сенсі ми вільні...
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10.06.2024 23:57 Відповісти
За пару місяців вже наші КАБи полетять на кацапські голови. Головне що вони не були дуже точними і періодично промахувались знищуючи "жінок, дітей, тварин" і грьобаний кацапський фікус на підвіконнях... Тоді до них дійде що розпочата війна завжди повертається...
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10.06.2024 23:42 Відповісти
 
 