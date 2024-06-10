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У Харкові скасували аварійні відключення світла, - "Укренерго"

У Харкові скасували аварійні відключення світла, - «Укренерго»

Запроваджені 10 червня у Харкові аварійні відключення світла скасовані.

Про це повідомила пресслужба "Укранерго", інформує Цензор.НЕТ.

"В усіх областях із 16.00 до 22.00 діють графіки погодинних відключень", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, що вдень 10 червня застосовувалися аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у Харкові. Причина - технічні ускладнення в магістральній мережі.

Читайте також: Завтра відключення світла плануються з 14:00 до 19:00, – "Укренерго"
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10.06.2024 20:27 Відповісти
Керівництво Укренерго геть з посад. Мають прийти на їх місце люди, котрі будуть робити полегшення для енергосистеми України, а не розповідати казки про графіки відключення.
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10.06.2024 21:20 Відповісти
 
 