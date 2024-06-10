У Харкові скасували аварійні відключення світла, - «Укренерго»

Запроваджені 10 червня у Харкові аварійні відключення світла скасовані.

Про це повідомила пресслужба "Укранерго", інформує Цензор.НЕТ.

"В усіх областях із 16.00 до 22.00 діють графіки погодинних відключень", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, що вдень 10 червня застосовувалися аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у Харкові. Причина - технічні ускладнення в магістральній мережі.

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