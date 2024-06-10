У Харкові скасували аварійні відключення світла, - "Укренерго"
Запроваджені 10 червня у Харкові аварійні відключення світла скасовані.
Про це повідомила пресслужба "Укранерго", інформує Цензор.НЕТ.
"В усіх областях із 16.00 до 22.00 діють графіки погодинних відключень", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, що вдень 10 червня застосовувалися аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у Харкові. Причина - технічні ускладнення в магістральній мережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Urs
показати весь коментар10.06.2024 20:27 Відповісти Мені подобається 0
время
показати весь коментар10.06.2024 21:20 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...