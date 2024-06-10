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обстріл (27098) Харків (5429) КАБ (282)

Росіяни вдарили по Харкову КАБами: сталася пожежа, семеро постраждалих (оновлено)

Обстріл Харкова КАБами

Російська окупаційна армія обстріляла Харків керованими авіабомбами. Сталася пожежа.

Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ

"О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо - використали КАБ", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, виникла пожежа в будинку.

Інформація про постраждалих поки що не надходила.

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Пізніше мер Харкова Ігор Терехов написав: "По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці".

ОНОВЛЕННЯ: 

О 18.13. Синєгубов написав: UPD: "Унаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто. Огляд місць влучань триває".

О 18.14 Терехов додав: "На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби".

О 18.39 Синєгубов повідомив: "Рятувальники деблоковують ще одного постраждалого з-під завалів будинку. Із 75-річним чоловіком є звʼязок".

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Значить мало жахнули по бнр, нада больше пэтриотов и больше атак западными ракетами . Рано радовались бюрократы-саливаны
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10.06.2024 18:08 Відповісти
Убивать пилотов было бы дешевле. Шел домой и не дошел. Почему это не делается мне не понятно.
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10.06.2024 18:11 Відповісти
Тримайся, Харків!!!
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10.06.2024 18:19 Відповісти
AIM-120D з сіреньких самольотіков виправлять сітуацію
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10.06.2024 19:07 Відповісти
 
 