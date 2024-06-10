Війська РФ обстріляли Куп’янськ-Вузловий, поранено жінку

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Внаслідок нічного удару по смт Куп’янськ-Вузловий поранена жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

9 червня о 17:13 під ворожий обстріл потрапив Київський район Харкова. Внаслідок авіаційного удару були пошкоджені будинки та приватний автомобіль.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

03:59 Богодухівський район, Золочівська ТГ, смт Золочів. Внаслідок обстрілу приватного підприємства горів автомобіль.

21:03 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

09:56 Чугуївський р-н, с. Білий Колодязь, територія приватного підприємства. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено частково споруду елеватора.

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Також Синєгубов інформує, що на Харківському напрямку відбулось пʼять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

На Куп'янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки