Войска РФ обстреляли Купянск-Узловой, ранена женщина

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. В результате ночного удара по пгт Купянск-Узловой ранена женщина.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

9 июня в 17:13 под вражеский обстрел попал Киевский район Харькова. В результате авиационного удара были повреждены дома и частный автомобиль.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

03:59 Богодуховский район, Золочевская ТГ, пгт Золочев. В результате обстрела частного предприятия горел автомобиль.

21:03 Харьковский район, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате обстрела горел частный дом.

09:56 Чугуевский р-н, с. Белый Колодец, территория частного предприятия. В результате обстрела КАБ повреждено частично сооружение элеватора.

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Также Синегубов информирует, что на Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений без успеха для противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого.

На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируемая. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.