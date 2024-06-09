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Новости Война
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обстрел (25772) Харьков (7286)

В Харькове раздалась серия взрывов. Враг ударил по жилой застройке, повреждены дома (обновлено)

У Харкові пролунали вибухи

В воскресенье, 9 июня, в Харькове прогремела серия взрывов.

Об этом в Telegram сообщило "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Перед серией взрывов, которую слышали местные жители, в мониторинговых каналах писали о вражеском КАБ на Харьков.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что прилет произошел по району частной жилой застройки. В результате вражеской атаки повреждены несколько домов.

Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

В свою очередь глава Харьковской ОВА рассказал, что захватчики запустили по городу управляемую авиабомбу. На месте попадания возник пожар.

"По уточненным данным, оккупанты ударили по открытой территории между частными домами", - сообщил Синегубов.

Чиновник добавил, что в результате вражеской атаки повреждены частные дома и авто. Пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в течение мая 2024 года оккупанты совершили втрое больше обстрелов Харькова, по сравнению с апрелем, - 76.

Смотрите: Воины 47-й бригады на БМП "Bradley" эвакуировали раненого бойца из засады. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
білгород має бути стертий в порох
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09.06.2024 18:05
+19
кляті рашистстські сусіди, проклинаю всіх хто здох, живий і ще не народився, горіть всі в пеклі
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09.06.2024 18:37
+16
Ф-16?

Український військовий літак вперше здійснив вогонь по цілі на території рашки

«Поки оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це пряме влучення», - повідомило https://news.sky.com/story/ukrainian-warplane-fires-weapon-at-target-inside-russia-for-first-time-13150251 Sky News джерело серед українських військових.

Джерело повідомило, що "російський командний вузол" був уражений у неділю в районі Бєлгорода.

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 18:05
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Ф-16?

Український військовий літак вперше здійснив вогонь по цілі на території рашки

«Поки оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це пряме влучення», - повідомило https://news.sky.com/story/ukrainian-warplane-fires-weapon-at-target-inside-russia-for-first-time-13150251 Sky News джерело серед українських військових.

Джерело повідомило, що "російський командний вузол" був уражений у неділю в районі Бєлгорода.

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 18:05 Ответить
Су-27.
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09.06.2024 18:41 Ответить
білгород має бути стертий в порох
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09.06.2024 18:05 Ответить
х.з. ЗСУ по Донецьку не мають права бити а ви про белгород.
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09.06.2024 22:01 Ответить
Що ви мелете?
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10.06.2024 01:15 Ответить
всі підприємства Донецька успішно працюють , ремонтують орківську техніку , навідь ходить єлектротранспорт, в десятках медичних закладах лічаться поранені орки , навідь 2га в Україні за потужностю та висоті телевежа з якої на весь регіон віщає кацапське ТБ та на неї стоїть надпотужна військова оптика що дозволяє спостерігать за нашими військами . скажіть що там с харківською телевежою? чому Красногорівку що у 10 км від Донецька кацапи рівняють з землею а в Донецьк майже нічого не летить?
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10.06.2024 06:32 Ответить
Хто забороняє ЗСУ бити по Донецьку!
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10.06.2024 16:14 Ответить
Кремлівський фюрер і вбивця все ще має надію на перемогу в Украіні ,
здохнеш , падллюка , в страшних муках , а нашої краіни ніколи НЕ отримаєш 😡
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09.06.2024 18:15 Ответить
Фотографія (фотохром) Харкова, 1890-і роки. З колекції фотохромів Бібліотеки Конгресу США.
Фотохромів, які стосуються України, я знайшов там 50 штук. А всього у колекції - сім з половиною тисяч історичних раритетів. Загублений світ, який давно зник.

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09.06.2024 18:28 Ответить
Гарне фото. Дякую. Харків стоїть!
Харків вистояв коли німці брали його два рази.
Харків місто Герой!
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09.06.2024 19:31 Ответить
А росіяни Харків не брали?
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09.06.2024 20:03 Ответить
Харків, 1979 рік, поштова картка.


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09.06.2024 20:44 Ответить
Харків, 1930-і роки, поштова картка. З картини Івана Шульги "Держпром".


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09.06.2024 20:48 Ответить
И мост и колокольня и Покровский собор, что в дали видно и сегодня стоят. От тех верхов и пошёл город изначально.
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09.06.2024 22:04 Ответить
І хай собі стоять. Ось вам, як бонус, ще один фотохром з колекції Бібліотеки Конгресу США.
Харків, приблизно 1896-1899. Дмитрівська церква.

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09.06.2024 22:29 Ответить
Соборов было много в Харькове. Имею в виду знаковых, больших храмов и разной архитектуры. Конечно все в православной архитектуре. Костёл был и не один. Синагога была вроде самая большая в Украине. Но в 20-30гг комуняки допавшись до динамита взрывали всё буквально, в центре города особо. Покровский собор уцелел, он монастырём был первым.
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10.06.2024 21:29 Ответить
кляті рашистстські сусіди, проклинаю всіх хто здох, живий і ще не народився, горіть всі в пеклі
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09.06.2024 18:37 Ответить
А я,вчора на свій страх і ризик придбав квартиру у Харкові. Вже ж є дозвіл збивати літаки над рашкою. Невже нема чим? Якщо так, то де вже ті італійці зі своїми САМП-Т?
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09.06.2024 20:23 Ответить
Навіть 120 років тому всі знали, що Харків - це Україна.
Рекламний плакат харківської тютюнової фабрики, 1900-і роки. Зверніть увагу, - папиросы "Украинскія". А кацапи намагаються переконувати, що "Украину придумал Ленин". Як завжди, брешуть.

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09.06.2024 21:03 Ответить
Плакат, виданий у серпні 1941 року в Харкові. Художники Литвиненко В.Г., Мельничук Р.Ф.
Якщо зважити, що кацапи, - це ******* фашисти, то плакат якраз підходить.

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09.06.2024 21:18 Ответить
 
 