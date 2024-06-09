В Харькове раздалась серия взрывов. Враг ударил по жилой застройке, повреждены дома (обновлено)
В воскресенье, 9 июня, в Харькове прогремела серия взрывов.
Об этом в Telegram сообщило "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Харьковской области продолжается воздушная тревога.
Перед серией взрывов, которую слышали местные жители, в мониторинговых каналах писали о вражеском КАБ на Харьков.
Позже мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что прилет произошел по району частной жилой застройки. В результате вражеской атаки повреждены несколько домов.
Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.
В свою очередь глава Харьковской ОВА рассказал, что захватчики запустили по городу управляемую авиабомбу. На месте попадания возник пожар.
"По уточненным данным, оккупанты ударили по открытой территории между частными домами", - сообщил Синегубов.
Чиновник добавил, что в результате вражеской атаки повреждены частные дома и авто. Пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в течение мая 2024 года оккупанты совершили втрое больше обстрелов Харькова, по сравнению с апрелем, - 76.
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Український військовий літак вперше здійснив вогонь по цілі на території рашки
«Поки оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це пряме влучення», - повідомило https://news.sky.com/story/ukrainian-warplane-fires-weapon-at-target-inside-russia-for-first-time-13150251 Sky News джерело серед українських військових.
Джерело повідомило, що "російський командний вузол" був уражений у неділю в районі Бєлгорода.
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здохнеш , падллюка , в страшних муках , а нашої краіни ніколи НЕ отримаєш 😡
Фотохромів, які стосуються України, я знайшов там 50 штук. А всього у колекції - сім з половиною тисяч історичних раритетів. Загублений світ, який давно зник.
Харків вистояв коли німці брали його два рази.
Харків місто Герой!
Харків, приблизно 1896-1899. Дмитрівська церква.
Рекламний плакат харківської тютюнової фабрики, 1900-і роки. Зверніть увагу, - папиросы "Украинскія". А кацапи намагаються переконувати, що "Украину придумал Ленин". Як завжди, брешуть.
Якщо зважити, що кацапи, - це ******* фашисти, то плакат якраз підходить.