Воины 47-й бригады на БМП "Bradley" эвакуировали раненого бойца из засады. ВИДЕО

Военные 47-й отдельной механизированной бригады рассказали, как эвакуировали раненого бойца из засады, который получил пять пулевых ранений. Его удалось вывезти на БМП "Bradley". Воины увидели раненого во время аэроразведки.

"Как уже позже мы узнали, зовут его Дмитрий. Он не знал наш это или вражеский дрон, однако на свой страх и риск начал изо всех сил сигнализировать, что нуждается в помощи. Сначала показывал на турникет и часы, мол, время идет. После чего вытащил военный билет, доказывая, что он не враг", - добавили в сообщении.

Медики 47 ОМБр эвакуировали Дмитрия, дождавшись благоприятных условий. Сейчас боец лечится в госпитале, передает Цензор.НЕТ.

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