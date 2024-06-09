РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5209 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 278 17

Воины 47-й бригады на БМП "Bradley" эвакуировали раненого бойца из засады. ВИДЕО

Военные 47-й отдельной механизированной бригады рассказали, как эвакуировали раненого бойца из засады, который получил пять пулевых ранений. Его удалось вывезти на БМП "Bradley". Воины увидели раненого во время аэроразведки.

"Как уже позже мы узнали, зовут его Дмитрий. Он не знал наш это или вражеский дрон, однако на свой страх и риск начал изо всех сил сигнализировать, что нуждается в помощи. Сначала показывал на турникет и часы, мол, время идет. После чего вытащил военный билет, доказывая, что он не враг", - добавили в сообщении.

Медики 47 ОМБр эвакуировали Дмитрия, дождавшись благоприятных условий. Сейчас боец лечится в госпитале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Обстрел российскими оккупантами скорой в Херсонской области: количество пострадавших возросло до трех. ФОТОРЕПОРТАЖ

эвакуация (2080) БМП (403) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
Дивіться лаптеногі макакі, шо означає «своїх не кидаємо»! Слава Україні !!!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:04
+35
і діло не в Бредлі - діло в пацанах...
показать весь комментарий
09.06.2024 17:12
+26
Поправляйся, воїне! Нехай вас усіх береже Бог!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивіться лаптеногі макакі, шо означає «своїх не кидаємо»! Слава Україні !!!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:04 Ответить
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
09.06.2024 17:38 Ответить
і діло не в Бредлі - діло в пацанах...
показать весь комментарий
09.06.2024 17:12 Ответить
Українці - ЛЮДИ! раїсяне - добрива
показать весь комментарий
09.06.2024 17:13 Ответить
Які добрива можуть з рашистів? Просто сміття!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:50 Ответить
Не добриво, а злобдюво!
показать весь комментарий
09.06.2024 21:53 Ответить
Поправляйся, воїне! Нехай вас усіх береже Бог!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:22 Ответить
свого витягнути - святе діло!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:27 Ответить
не було б Бредлі і на конях би підїхали...
показать весь комментарий
09.06.2024 17:38 Ответить
Алилуйя Господу нашому Святому! Дякуємо Тобі Отче за кожну спаєну душу! Слався Господи у віках та народах! 🙏🙏🙏
Герою здоров'я та довгих, щасливих років життя! 😊
показать весь комментарий
09.06.2024 18:08 Ответить
Дякую Вам, воїни..
показать весь комментарий
09.06.2024 18:26 Ответить
і майже ніхто не помітив те святе діло яке зробив український дронік - помітив, зафіксував, доповів... - оператору уклін в ноги...
показать весь комментарий
09.06.2024 18:56 Ответить
лікуйся - здрав будь...
показать весь комментарий
09.06.2024 19:07 Ответить
Виздоровлюй хлопче .
показать весь комментарий
09.06.2024 19:22 Ответить
Ми -люди
росіяни - б идло
показать весь комментарий
09.06.2024 19:49 Ответить
до зброї всі, а ну ж мерщій - лупаймо по скотині тій...
показать весь комментарий
09.06.2024 21:05 Ответить
Хлопці, які ж бо ВИ МОЛОДЦІ...
показать весь комментарий
10.06.2024 05:47 Ответить
 
 