Воїни 47-ої бригади на БМП "Bradley" евакуювали пораненого бійця з засідки. ВIДЕО

Військові 47-ої окремої механізованої бригади розповіли, як евакуювали пораненого бійця з засідки, який зазнав п’ять кульових поранень. Його вдалося вивезти на БМП "Bradley". Воїни побачили пораненого під час аеророзвідки.

"Як вже пізніше ми дізналися, звати його Дмитро. Він не знав наш це чи ворожий дрон, однак на свій страх і ризик почав чимдуж сигналізувати, що потребує допомоги. Спочатку показував на турнікет та годинник, мовляв, час спливає. Після чого витягнув військовий квиток, доводячи, що він не ворог", - додали у повідомленні.

Медики 47 ОМБр евакуювали Дмитра, дочекавшись сприятливих умов. Нині боєць лікується в шпиталі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники уразили два укриття окупантів і склад БК в Серебрянському лісі на Луганщині. ВIДЕО