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Воїни 47-ої бригади на БМП "Bradley" евакуювали пораненого бійця з засідки. ВIДЕО

Військові 47-ої окремої механізованої бригади розповіли, як евакуювали пораненого бійця з засідки, який зазнав п’ять кульових поранень. Його вдалося вивезти на БМП "Bradley". Воїни побачили пораненого під час аеророзвідки.

"Як вже пізніше ми дізналися, звати його Дмитро. Він не знав наш це чи ворожий дрон, однак на свій страх і ризик почав чимдуж сигналізувати, що потребує допомоги. Спочатку показував на турнікет та годинник, мовляв, час спливає. Після чого витягнув військовий квиток, доводячи, що він не ворог", - додали у повідомленні.

Медики 47 ОМБр евакуювали Дмитра, дочекавшись сприятливих умов. Нині боєць лікується в шпиталі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

евакуація (2322) БМП (413) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+47
Дивіться лаптеногі макакі, шо означає «своїх не кидаємо»! Слава Україні !!!
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09.06.2024 17:04
+35
і діло не в Бредлі - діло в пацанах...
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09.06.2024 17:12
+26
Поправляйся, воїне! Нехай вас усіх береже Бог!
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09.06.2024 17:22
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Дивіться лаптеногі макакі, шо означає «своїх не кидаємо»! Слава Україні !!!
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09.06.2024 17:04 Відповісти
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.06.2024 17:38 Відповісти
і діло не в Бредлі - діло в пацанах...
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09.06.2024 17:12 Відповісти
Українці - ЛЮДИ! раїсяне - добрива
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09.06.2024 17:13 Відповісти
Які добрива можуть з рашистів? Просто сміття!
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09.06.2024 17:50 Відповісти
Не добриво, а злобдюво!
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09.06.2024 21:53 Відповісти
Поправляйся, воїне! Нехай вас усіх береже Бог!
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09.06.2024 17:22 Відповісти
свого витягнути - святе діло!
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09.06.2024 17:27 Відповісти
не було б Бредлі і на конях би підїхали...
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09.06.2024 17:38 Відповісти
Алилуйя Господу нашому Святому! Дякуємо Тобі Отче за кожну спаєну душу! Слався Господи у віках та народах! 🙏🙏🙏
Герою здоров'я та довгих, щасливих років життя! 😊
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09.06.2024 18:08 Відповісти
Дякую Вам, воїни..
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09.06.2024 18:26 Відповісти
і майже ніхто не помітив те святе діло яке зробив український дронік - помітив, зафіксував, доповів... - оператору уклін в ноги...
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09.06.2024 18:56 Відповісти
лікуйся - здрав будь...
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09.06.2024 19:07 Відповісти
Виздоровлюй хлопче .
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09.06.2024 19:22 Відповісти
Ми -люди
росіяни - б идло
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09.06.2024 19:49 Відповісти
до зброї всі, а ну ж мерщій - лупаймо по скотині тій...
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09.06.2024 21:05 Відповісти
Хлопці, які ж бо ВИ МОЛОДЦІ...
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10.06.2024 05:47 Відповісти
 
 