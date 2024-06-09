Прикордонники уразили два укриття окупантів і склад БК в Серебрянському лісі на Луганщині. ВIДЕО
Прикордонники завдали ударів по окупантах на Луганщині. У Серебрянському лісі вони уразили склад БК та два укриття російських загарбників.
Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"Оператори безпілотників "Mavic" постійно проводять аеророзвідку ворожих позицій та відпрацьовують по цілях скидами з БпЛА", - додали у публікації.
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Бомба попала туда, гдє сідєлі!