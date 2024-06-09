Пограничники поразили два укрытия оккупантов и склад БК в Серебрянском лесу на Луганщине. ВИДЕО
Пограничники нанесли удары по оккупантам на Луганщине. В Серебрянском лесу они поразили склад БК и два укрытия российских захватчиков.
Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"Операторы беспилотников "Mavic" постоянно проводят аэроразведку вражеских позиций и отрабатывают по целям сбросами с БпЛА", - добавили в публикации.
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Бомба попала туда, гдє сідєлі!