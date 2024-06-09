Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на мотоциклі. ВIДЕО
Пілот підрозділу "Kurt & Company" у складі 28-ої окремої механізованої бригади ліквідував окупанта на мотоциклі.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Армія РФ все частіше використовує мотоцикли для штурмів. Нагадаємо, днями, у районі села Очеретине Донецької області, пілоти 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля" ліквідували російських загарбників, які їхали на мотоциклах.
Топ коментарі
+11 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар09.06.2024 15:03
+7 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар09.06.2024 15:18
+7 Dust
показати весь коментар09.06.2024 15:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І дзвінок великий є, шкіряне сідло широке
На багажник покладу два мішки із бурячками
Я лечу через село лісапедом наче танком
А я ганяю по селі і балдію (і балдію)
Зупинити лісапет ще не вмію (ще не вмію)
балалаєкмотоциклов набєрьотєсь?
-Циц! Разговорчікі в строю!" (с)
на шматочки 😡
Нёс калашик на ремне,
А старушка в это время
Вела дрончик на окне
А куда ж ты, паренек? А куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, Да в солдаты!
В Красной Армии штыки, чай, найдутся.
Без тебя большевики обойдутся. Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты. Мать, страдая по тебе, поседела,
Эвон, в поле и в избе сколько дела! Как дела теперь пошли - Любо-мило:
Лучше б ты женился, свет, на Арине. С молодой бы жил женой, не ленился!..."
================
ось така вона...Дорога в пекло .Гарно телепортував оператор кацапа!