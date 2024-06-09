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Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на мотоциклі. ВIДЕО

Пілот підрозділу "Kurt & Company" у складі 28-ої окремої механізованої бригади ліквідував окупанта на мотоциклі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Армія РФ все частіше використовує мотоцикли для штурмів. Нагадаємо, днями, у районі села Очеретине Донецької області, пілоти 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля" ліквідували російських загарбників, які їхали на мотоциклах.

Також дивіться: Невдала спроба окупанта збити FPV-дрон пляшкою з водою. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3981) 28 окрема механізована бригада (188)


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Топ коментарі
+11
Страйк!
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09.06.2024 15:03
+7
Або куріпка..тільки пір'я летят ь)
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09.06.2024 15:18
+7
Лісапет мій, лісапет, двоколісний Grand Cherokee
І дзвінок великий є, шкіряне сідло широке
На багажник покладу два мішки із бурячками
Я лечу через село лісапедом наче танком

А я ганяю по селі і балдію (і балдію)
Зупинити лісапет ще не вмію (ще не вмію)
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09.06.2024 15:22
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Страйк!
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09.06.2024 15:03 Відповісти
Лісапет мій, лісапет, двоколісний Grand Cherokee
І дзвінок великий є, шкіряне сідло широке
На багажник покладу два мішки із бурячками
Я лечу через село лісапедом наче танком

А я ганяю по селі і балдію (і балдію)
Зупинити лісапет ще не вмію (ще не вмію)
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09.06.2024 15:22 Відповісти
І на раїсю закидайте.
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09.06.2024 15:05 Відповісти
мотоцикліст для оператора fpv-дрона - це як вальдшнеп для мисливця.
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09.06.2024 15:10 Відповісти
Або куріпка..тільки пір'я летят ь)
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09.06.2024 15:18 Відповісти
ще мають бути кацапи на самокатах моноколесах та гіробордах.
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09.06.2024 16:26 Відповісти
це ж, китайські мотики?
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09.06.2024 15:19 Відповісти
думаєте вони на КТМах та "хускварнах" ганяють? звичайно якісь китайські "янгше", причому половина з них дешеві пітбайки.
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09.06.2024 15:54 Відповісти
"-А єслі вам дівізію дадут, гдє балалаєк мотоциклов набєрьотєсь?
-Циц! Разговорчікі в строю!" (с)
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09.06.2024 15:32 Відповісти
Нашому оператору респект , який порвав кацапа на лісапеті

на шматочки 😡
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09.06.2024 15:42 Відповісти
Ехал Ваня на коне,
Нёс калашик на ремне,
А старушка в это время
Вела дрончик на окне

А куда ж ты, паренек? А куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, Да в солдаты!
В Красной Армии штыки, чай, найдутся.
Без тебя большевики обойдутся. Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты. Мать, страдая по тебе, поседела,
Эвон, в поле и в избе сколько дела! Как дела теперь пошли - Любо-мило:
Лучше б ты женился, свет, на Арине. С молодой бы жил женой, не ленился!..."
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09.06.2024 16:19 Відповісти
Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на мотоциклі.
================
ось така вона...Дорога в пекло .Гарно телепортував оператор кацапа!
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09.06.2024 16:28 Відповісти
из якого кіно оця фраза "докладиваєт старшина Поліщук, преслєдую прєступніка на мацациклє"
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09.06.2024 16:55 Відповісти
Покатався чувак!
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09.06.2024 17:15 Відповісти
Здохни московська істота
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09.06.2024 17:54 Відповісти
Що там цей алкомєдвєдєв дзизчав про "всаднікав апакаліпсоса"? - черговий вирушив в "катьол са смалой".
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09.06.2024 21:38 Відповісти
 
 