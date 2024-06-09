Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на мотоциклі. ВIДЕО

Пілот підрозділу "Kurt & Company" у складі 28-ої окремої механізованої бригади ліквідував окупанта на мотоциклі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Армія РФ все частіше використовує мотоцикли для штурмів. Нагадаємо, днями, у районі села Очеретине Донецької області, пілоти 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля" ліквідували російських загарбників, які їхали на мотоциклах.

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