Оператор дрона-камикадзе ликвидировал ехавшего на мотоцикле оккупанта. ВИДЕО

Пилот подразделения "Kurt & Company" в составе 28-й отдельной механизированной бригады ликвидировал оккупанта на мотоцикле.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Армия РФ все чаще использует мотоциклы для штурмов. Напомним, на днях, в районе села Очеретино Донецкой области, пилоты 425-го отдельного штурмового батальона "Скеля" ликвидировали российских захватчиков, которые ехали на мотоциклах.

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