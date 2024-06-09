Оператор дрона-камикадзе ликвидировал ехавшего на мотоцикле оккупанта. ВИДЕО
Пилот подразделения "Kurt & Company" в составе 28-й отдельной механизированной бригады ликвидировал оккупанта на мотоцикле.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Армия РФ все чаще использует мотоциклы для штурмов. Напомним, на днях, в районе села Очеретино Донецкой области, пилоты 425-го отдельного штурмового батальона "Скеля" ликвидировали российских захватчиков, которые ехали на мотоциклах.
Топ комментарии
+11 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий09.06.2024 15:03
+7 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий09.06.2024 15:18
+7 Dust
показать весь комментарий09.06.2024 15:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І дзвінок великий є, шкіряне сідло широке
На багажник покладу два мішки із бурячками
Я лечу через село лісапедом наче танком
А я ганяю по селі і балдію (і балдію)
Зупинити лісапет ще не вмію (ще не вмію)
балалаєкмотоциклов набєрьотєсь?
-Циц! Разговорчікі в строю!" (с)
на шматочки 😡
Нёс калашик на ремне,
А старушка в это время
Вела дрончик на окне
А куда ж ты, паренек? А куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, Да в солдаты!
В Красной Армии штыки, чай, найдутся.
Без тебя большевики обойдутся. Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты. Мать, страдая по тебе, поседела,
Эвон, в поле и в избе сколько дела! Как дела теперь пошли - Любо-мило:
Лучше б ты женился, свет, на Арине. С молодой бы жил женой, не ленился!..."
================
ось така вона...Дорога в пекло .Гарно телепортував оператор кацапа!