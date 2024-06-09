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Оператор дрона-камикадзе ликвидировал ехавшего на мотоцикле оккупанта. ВИДЕО

Пилот подразделения "Kurt & Company" в составе 28-й отдельной механизированной бригады ликвидировал оккупанта на мотоцикле.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Армия РФ все чаще использует мотоциклы для штурмов. Напомним, на днях, в районе села Очеретино Донецкой области, пилоты 425-го отдельного штурмового батальона "Скеля" ликвидировали российских захватчиков, которые ехали на мотоциклах.

Также смотрите: Неудачная попытка оккупанта сбить FPV-дрон бутылкой с водой. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3591) 28 отдельная механизированная бригада (187)


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Топ комментарии
+11
Страйк!
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09.06.2024 15:03
+7
Або куріпка..тільки пір'я летят ь)
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09.06.2024 15:18
+7
Лісапет мій, лісапет, двоколісний Grand Cherokee
І дзвінок великий є, шкіряне сідло широке
На багажник покладу два мішки із бурячками
Я лечу через село лісапедом наче танком

А я ганяю по селі і балдію (і балдію)
Зупинити лісапет ще не вмію (ще не вмію)
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09.06.2024 15:22
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Страйк!
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09.06.2024 15:03 Ответить
Лісапет мій, лісапет, двоколісний Grand Cherokee
І дзвінок великий є, шкіряне сідло широке
На багажник покладу два мішки із бурячками
Я лечу через село лісапедом наче танком

А я ганяю по селі і балдію (і балдію)
Зупинити лісапет ще не вмію (ще не вмію)
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09.06.2024 15:22 Ответить
І на раїсю закидайте.
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09.06.2024 15:05 Ответить
мотоцикліст для оператора fpv-дрона - це як вальдшнеп для мисливця.
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09.06.2024 15:10 Ответить
Або куріпка..тільки пір'я летят ь)
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09.06.2024 15:18 Ответить
ще мають бути кацапи на самокатах моноколесах та гіробордах.
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09.06.2024 16:26 Ответить
це ж, китайські мотики?
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09.06.2024 15:19 Ответить
думаєте вони на КТМах та "хускварнах" ганяють? звичайно якісь китайські "янгше", причому половина з них дешеві пітбайки.
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09.06.2024 15:54 Ответить
"-А єслі вам дівізію дадут, гдє балалаєк мотоциклов набєрьотєсь?
-Циц! Разговорчікі в строю!" (с)
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09.06.2024 15:32 Ответить
Нашому оператору респект , який порвав кацапа на лісапеті

на шматочки 😡
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09.06.2024 15:42 Ответить
Ехал Ваня на коне,
Нёс калашик на ремне,
А старушка в это время
Вела дрончик на окне

А куда ж ты, паренек? А куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, Да в солдаты!
В Красной Армии штыки, чай, найдутся.
Без тебя большевики обойдутся. Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты. Мать, страдая по тебе, поседела,
Эвон, в поле и в избе сколько дела! Как дела теперь пошли - Любо-мило:
Лучше б ты женился, свет, на Арине. С молодой бы жил женой, не ленился!..."
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09.06.2024 16:19 Ответить
Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на мотоциклі.
================
ось така вона...Дорога в пекло .Гарно телепортував оператор кацапа!
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09.06.2024 16:28 Ответить
из якого кіно оця фраза "докладиваєт старшина Поліщук, преслєдую прєступніка на мацациклє"
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09.06.2024 16:55 Ответить
Покатався чувак!
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09.06.2024 17:15 Ответить
Здохни московська істота
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09.06.2024 17:54 Ответить
Що там цей алкомєдвєдєв дзизчав про "всаднікав апакаліпсоса"? - черговий вирушив в "катьол са смалой".
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09.06.2024 21:38 Ответить
 
 