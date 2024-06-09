Неудачная попытка оккупанта сбить FPV-дрон бутылкой с водой. ВИДЕО

Операторы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады ликвидировали российского захватчика дроном-камикадзе.

Оккупант хотел спастись и бросил в дрон то, что было под рукой, - бутылку. Однако ему не удалось сбить беспилотник, передает Цензор.НЕТ.

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