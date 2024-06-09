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Неудачная попытка оккупанта сбить FPV-дрон бутылкой с водой. ВИДЕО

Операторы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады ликвидировали российского захватчика дроном-камикадзе.

Оккупант хотел спастись и бросил в дрон то, что было под рукой, - бутылку. Однако ему не удалось сбить беспилотник, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3591) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+11
Оператор зробив кастрацію орка прямо на місці виклику.
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09.06.2024 14:05
+11
Драний кацап вирішив образити маленького дрончика. За що був кастрований. Не ображай маленьких ***** москальське!
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09.06.2024 14:18
+8
"на, забирай свою воду, клятий дроне!"
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09.06.2024 14:04
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"на, забирай свою воду, клятий дроне!"
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09.06.2024 14:04 Ответить
Оператор зробив кастрацію орка прямо на місці виклику.
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09.06.2024 14:05 Ответить
Драний кацап вирішив образити маленького дрончика. За що був кастрований. Не ображай маленьких ***** москальське!
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09.06.2024 14:18 Ответить
Гімном треба було кидать...Разом зі штанами.
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09.06.2024 14:30 Ответить
У крайньому разі спробувати відлупцювати дрона мокрими штаньми.
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09.06.2024 23:10 Ответить
По кацапской привычке решил откупиться бутылкой
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09.06.2024 14:56 Ответить
🤣
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09.06.2024 15:54 Ответить
А-а-а ко-ко джамба!
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09.06.2024 14:58 Ответить
орк вів себе недостойно і нахабно по відношенню до дрону, за що і покарано.
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09.06.2024 15:05 Ответить
так зламуються мрії...
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09.06.2024 15:20 Ответить
недовчений від дронів контрактник...
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09.06.2024 15:34 Ответить
правило перше - ніколи не ходи в чюжу страну зі зброєю.
правило друге, прийшов? - не ний, тряпка...
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09.06.2024 15:40 Ответить
Пішов кацап на концерт кабиздоха
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09.06.2024 15:48 Ответить
Сквозь свои гогошары весь истек. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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09.06.2024 16:27 Ответить
Треба було бранспойт до пляшки приєднати!
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09.06.2024 17:18 Ответить
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09.06.2024 20:06 Ответить
файно)
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09.06.2024 22:37 Ответить
 
 