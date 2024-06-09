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Бойцы 3 ОШБр ликвидировали вражескую пехоту и уничтожили БМП, пушку "Рапира" оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

С БПЛА бойцы "Revenge group" 1-го мехбата 3-й отдельной штурмовой бригады выследили передвижения вражеских БМП, багги и ЛАТ. Воины запустили FPV-дроны вдогонку и уничтожили три единицы техники. Еще наши защитники уничтожили орудие МТ-12 "Рапира" на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (7016) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Добре...
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09.06.2024 13:44 Ответить
КРАСИВЕ ВІДЕО .
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09.06.2024 15:12 Ответить
ІІІ-тя, як завжди, кращі!
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09.06.2024 16:01 Ответить
 
 