Бойцы 3 ОШБр ликвидировали вражескую пехоту и уничтожили БМП, пушку "Рапира" оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
С БПЛА бойцы "Revenge group" 1-го мехбата 3-й отдельной штурмовой бригады выследили передвижения вражеских БМП, багги и ЛАТ. Воины запустили FPV-дроны вдогонку и уничтожили три единицы техники. Еще наши защитники уничтожили орудие МТ-12 "Рапира" на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий09.06.2024 13:44 Ответить Мне нравится 2
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