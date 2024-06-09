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Неудачная попытка раненого оккупанта покончить жизнь самоубийством. ВИДЕО

Бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады сняли момент, как российский захватчик пытается покончить жизнь самоубийством.

Оккупант за несколько минут до этого потерял ногу и руку, да еще и дуло автомата слишком длинное - последний раз нажать на курок крайне неудобно, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) самоубийство (1002)


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Топ комментарии
+13
Потужна мотивація це заградзагони кадирівців...
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09.06.2024 11:18
+7
Не зручно, бо шия закоротка. Треба відділити голову від тулуба, щоб дуло не було надто довге.
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09.06.2024 11:06
+5
Пару хв - і відкине копита - стече
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09.06.2024 11:10
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никуя не понятно....
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09.06.2024 11:06 Ответить
А здесь вообще чудеса "неудачной попытки". Орк выстрелил очередью себе в голову, а потом взял каску, надел её на эту голову и лёг спать.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dbszo4/ua_93rd_mechanized_brigades_1st_mechanized/
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09.06.2024 21:58 Ответить
Не зручно, бо шия закоротка. Треба відділити голову від тулуба, щоб дуло не було надто довге.
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09.06.2024 11:06 Ответить
Пару хв - і відкине копита - стече
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09.06.2024 11:10 Ответить
Чи пожалів він, що прийшов на цю війну убивцею?
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09.06.2024 11:11 Ответить
Ні. Йому жаль, що дуло до писка не влазить.
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09.06.2024 11:22 Ответить
це питання з розряду "хатят лі рускіє вайни".
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09.06.2024 12:24 Ответить
Шановна редакція!

Щоденними сюжетами подібного змісту ви, хочете цього чи ні, демонструєте, що в кацапів є досить потужна мотивація.

Подумайте, чи треба давати такий матеріал у випуск.

З повагою...
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09.06.2024 11:12 Ответить
Потужна мотивація це заградзагони кадирівців...
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09.06.2024 11:18 Ответить
і яка ця мотивація на Вашу думку? Я не знаю...
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09.06.2024 11:18 Ответить
грошi
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09.06.2024 11:19 Ответить
тоді навіщо вони стріляються? Їхні самогубства аж ніяк не можна пов'язати з грошима.
Кацапи змушені наймати десятки тисяч африканців і інших, що, знову ж таки, вказує на те, що грошима у них не виходить мотивувати. Частка кацапів, яка ладна померти за гроші мізерна, інакше б їм не були потрібні іноземці.
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09.06.2024 11:24 Ответить
Подібні відоси дужі цінні у російського військового командування, бо якщо руснявий ******** через поранення самовипилюється, у його командирів є прекрасний аргумент не виплачувати його орко-мамиці компенсацію, бо він не в бою загинув, а вчинив самогубтво - за таке біла лада не передбачена.
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09.06.2024 14:16 Ответить
не тільки. там є ще багато ненависті до "хахлів".
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09.06.2024 11:27 Ответить
Я вам скажу, яка то мотивація
Вони живуть, як скотина..
І мотивація така- скотині все одно де, здохнути
Вони дохнуть не за рашку, а їм просто все одно..
Але коли вони дохнуть під парканом, їхнім бабам грошей не дадуть..
Тому їхня мотивація одна- прийти в Україну і здохнути.
А нам радісно дивитись на їхнє подихання, бо цей алкашний виродок міг би вбити або ще вбити наших найкращих українців.
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09.06.2024 11:22 Ответить
Какая именно мощная мотивация? В чем она?
Это не мотивация, это полная уверенность, что обрубки их родине и нах не нужны и даже если удастся выжить, то ничего другого кроме "мы тебя туда не посылали" они дома от соц.служащих не услышат.
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09.06.2024 11:26 Ответить
Ця "мотивація" іменується "безнадёга".... Мотивація може буть тоді, коли він, помираючи, затискає під собою гранату в надії, що навіть після смерті він забере з собою ворога А тут лише розуміння, що він уже нікому не потрібен І турбуваться про нього ніхто не буде ....
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09.06.2024 11:49 Ответить
Шановний Валерій Коломієць, мотивація, на мою думку, така саме як і у 2 світову! Попав в полон - зрадник! А у заручниках, уся його родина...
PS: Більше 500 років нічого не змінюється на касабстані, раби: «Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский, публицист, революционер (1828 - 1889 гг.)
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09.06.2024 13:22 Ответить
Калаш всё-таки дерьмо. Свинособака даже застрелиться из него не может как следует.
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09.06.2024 11:18 Ответить
Был бы танкистом, имел бы АКС-74У, было бы проще
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09.06.2024 11:30 Ответить
Для етого и выдается штык-нож к АК которым себе горло можно перерезать.
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09.06.2024 11:36 Ответить
Ещё добрый вариант- взять уцелевшей рукой оторванную ногу и ею забить себя до смерти.
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09.06.2024 11:53 Ответить
А ти тим "штик-ножем" хоч раз щось різать пробував? ВІн же тупий!
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09.06.2024 12:16 Ответить
Все правильно, довше мучитиметься.
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09.06.2024 12:27 Ответить
Бажаю йому успіху )
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09.06.2024 11:29 Ответить
Вот шлемазл!Даже самоубиться не может.Теперь придёться жить никому не нужным инвалидом в рашке.
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09.06.2024 11:36 Ответить
Якщо відірвані рука та нога - без сторонньої допомоги (накладення жгутів на кінцівки санітаром) він стече кров"ю максимум за 10-15 хвилин
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09.06.2024 12:19 Ответить
А цензор красава - одиничними випадками створює загальну чудову картину маслом для верховного голов. ком. - він красунчик - стіки країн йього мир підтримують - і всі десь на березі океану.
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09.06.2024 11:41 Ответить
Як би там не було, ця підтримка безпрецедентна, а гавкати, ну то таке -- доля корисних ідіотів,(
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09.06.2024 12:01 Ответить
...підтримка цивілізованого Заходу була би більшою аніж "безпрецедентна", якби дермаки з татаровими вже сиділи би у СІЗО СБУ, а їхній підопічний Найвеличнівшивий зарікся би займатися тим, на що воно геть не здатне займатися - політикою, дипломатією та військовою справою, і припинило би гальмувати своєю присутністю на троні сцаря та шкідливою-ганебною діяльністю захист та розвиток України...
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09.06.2024 12:16 Ответить
френк, а де власна, ******* зброя України? Де, наприклад, українська система ППО-ПРО Кільчень? У 18 році МО України дало згоду на подальшу розробку та виготовлення системи. Чому дерьмак не продовжив дії попереднього президента?
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09.06.2024 12:31 Ответить
Все в жизни происходит в первый раз, а что-то - и в последний. Эта особь еще не научилась самоубиваться, но она на правильном пути!
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09.06.2024 12:12 Ответить
От аби вижив і вихлебтав цю чашу до дна.
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09.06.2024 12:29 Ответить
"Самострел для чайников"
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09.06.2024 13:00 Ответить
Рашка займає перше місце по суіцидам. Путлер надав можливість суіциднутися за гроші і медалі. І чим гірше життя в рашці, тим більше кандидатів до армії. Нажаль, діюча схема.
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09.06.2024 14:09 Ответить
Чому нема продовження ?
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09.06.2024 15:34 Ответить
А яке там може бути продовження? Стік кров"ю за 10-15 хвилин й все рівно здох.
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09.06.2024 17:35 Ответить
 
 