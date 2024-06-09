Неудачная попытка раненого оккупанта покончить жизнь самоубийством. ВИДЕО

Бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады сняли момент, как российский захватчик пытается покончить жизнь самоубийством.

Оккупант за несколько минут до этого потерял ногу и руку, да еще и дуло автомата слишком длинное - последний раз нажать на курок крайне неудобно, передает Цензор.НЕТ.

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