Невдала спроба пораненого окупанта покінчити життя самогубством. ВIДЕО

Бійці підрозділу Khorne Group 116-ої окремої механізованої бригади зафільмували момент, як російський загарбник намагається покінчити життя самогубством.

Окупант за кілька хвилин до цього втратив ногу і руку, та ще й дуло автомата занадто довге - останній раз натиснути на курок вкрай незручно, передає Цензор.НЕТ.

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