Невдала спроба пораненого окупанта покінчити життя самогубством. ВIДЕО
Бійці підрозділу Khorne Group 116-ої окремої механізованої бригади зафільмували момент, як російський загарбник намагається покінчити життя самогубством.
Окупант за кілька хвилин до цього втратив ногу і руку, та ще й дуло автомата занадто довге - останній раз натиснути на курок вкрай незручно, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Muni
показати весь коментар09.06.2024 11:18
+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар09.06.2024 11:06
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.06.2024 11:10
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dbszo4/ua_93rd_mechanized_brigades_1st_mechanized/
Щоденними сюжетами подібного змісту ви, хочете цього чи ні, демонструєте, що в кацапів є досить потужна мотивація.
Подумайте, чи треба давати такий матеріал у випуск.
З повагою...
Кацапи змушені наймати десятки тисяч африканців і інших, що, знову ж таки, вказує на те, що грошима у них не виходить мотивувати. Частка кацапів, яка ладна померти за гроші мізерна, інакше б їм не були потрібні іноземці.
Вони живуть, як скотина..
І мотивація така- скотині все одно де, здохнути
Вони дохнуть не за рашку, а їм просто все одно..
Але коли вони дохнуть під парканом, їхнім бабам грошей не дадуть..
Тому їхня мотивація одна- прийти в Україну і здохнути.
А нам радісно дивитись на їхнє подихання, бо цей алкашний виродок міг би вбити або ще вбити наших найкращих українців.
Это не мотивация, это полная уверенность, что обрубки их родине и нах не нужны и даже если удастся выжить, то ничего другого кроме "мы тебя туда не посылали" они дома от соц.служащих не услышат.
PS: Більше 500 років нічого не змінюється на касабстані, раби: «Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский, публицист, революционер (1828 - 1889 гг.)