Бійці 3 ОШБр ліквідували ворожу піхоту та знищили БМП, гармату "Рапіра" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

З БПЛА бійці "Revenge group" 1-го мехбату 3-ої окремої штурмової бригади вистежили пересування ворожих БМП, багі та ЛАТ. Воїни запустили FPV-дрони навздогін і знищили три одиниці техніки. Ще наші захисники знищили гармату МТ-12 "Рапіра" на Харківщині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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