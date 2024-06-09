Бійці 3 ОШБр ліквідували ворожу піхоту та знищили БМП, гармату "Рапіра" окупантів на Харківщині. ВIДЕО
З БПЛА бійці "Revenge group" 1-го мехбату 3-ої окремої штурмової бригади вистежили пересування ворожих БМП, багі та ЛАТ. Воїни запустили FPV-дрони навздогін і знищили три одиниці техніки. Ще наші захисники знищили гармату МТ-12 "Рапіра" на Харківщині.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар09.06.2024 13:44 Відповісти Мені подобається 2
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