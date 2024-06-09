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Бійці 3 ОШБр ліквідували ворожу піхоту та знищили БМП, гармату "Рапіра" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

З БПЛА бійці "Revenge group" 1-го мехбату 3-ої окремої штурмової бригади вистежили пересування ворожих БМП, багі та ЛАТ. Воїни запустили FPV-дрони навздогін і знищили три одиниці техніки. Ще наші захисники знищили гармату МТ-12 "Рапіра" на Харківщині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Невдала спроба пораненого окупанта покінчити життя самогубством. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7334) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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Добре...
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09.06.2024 13:44 Відповісти
КРАСИВЕ ВІДЕО .
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09.06.2024 15:12 Відповісти
ІІІ-тя, як завжди, кращі!
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09.06.2024 16:01 Відповісти
 
 