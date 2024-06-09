Невдала спроба окупанта збити FPV-дрон пляшкою з водою. ВIДЕО
Оператори роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе.
Окупант хотів врятуватися та кинув у дрон те, що було під рукою, - пляшку. Однак йому не вдалося збити безпілотник, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар09.06.2024 14:05
+11 phantom4
показати весь коментар09.06.2024 14:18
+8 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар09.06.2024 14:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
правило друге, прийшов? - не ний, тряпка...