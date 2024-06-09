Невдала спроба окупанта збити FPV-дрон пляшкою з водою. ВIДЕО

Оператори роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе.

Окупант хотів врятуватися та кинув у дрон те, що було під рукою, - пляшку. Однак йому не вдалося збити безпілотник, передає Цензор.НЕТ.

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