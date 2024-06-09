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Невдала спроба окупанта збити FPV-дрон пляшкою з водою. ВIДЕО

Оператори роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе.

Окупант хотів врятуватися та кинув у дрон те, що було під рукою, - пляшку. Однак йому не вдалося збити безпілотник, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр ліквідували ворожу піхоту та знищили БМП, гармату "Рапіра" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3981) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+11
Оператор зробив кастрацію орка прямо на місці виклику.
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09.06.2024 14:05
+11
Драний кацап вирішив образити маленького дрончика. За що був кастрований. Не ображай маленьких ***** москальське!
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09.06.2024 14:18
+8
"на, забирай свою воду, клятий дроне!"
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09.06.2024 14:04
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"на, забирай свою воду, клятий дроне!"
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09.06.2024 14:04 Відповісти
Оператор зробив кастрацію орка прямо на місці виклику.
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09.06.2024 14:05 Відповісти
Драний кацап вирішив образити маленького дрончика. За що був кастрований. Не ображай маленьких ***** москальське!
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09.06.2024 14:18 Відповісти
Гімном треба було кидать...Разом зі штанами.
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09.06.2024 14:30 Відповісти
У крайньому разі спробувати відлупцювати дрона мокрими штаньми.
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09.06.2024 23:10 Відповісти
По кацапской привычке решил откупиться бутылкой
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09.06.2024 14:56 Відповісти
🤣
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09.06.2024 15:54 Відповісти
А-а-а ко-ко джамба!
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09.06.2024 14:58 Відповісти
орк вів себе недостойно і нахабно по відношенню до дрону, за що і покарано.
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09.06.2024 15:05 Відповісти
так зламуються мрії...
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09.06.2024 15:20 Відповісти
недовчений від дронів контрактник...
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09.06.2024 15:34 Відповісти
правило перше - ніколи не ходи в чюжу страну зі зброєю.
правило друге, прийшов? - не ний, тряпка...
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09.06.2024 15:40 Відповісти
Пішов кацап на концерт кабиздоха
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09.06.2024 15:48 Відповісти
Сквозь свои гогошары весь истек. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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09.06.2024 16:27 Відповісти
Треба було бранспойт до пляшки приєднати!
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09.06.2024 17:18 Відповісти
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09.06.2024 20:06 Відповісти
файно)
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09.06.2024 22:37 Відповісти
 
 