У Харкові пролунала серія вибухів. Ворог вдарив по житловій забудові, пошкоджено будинки (оновлено)
У неділю, 9 червня, у Харкові пролунала серія вибухів.
Про це у Telegram повідомило "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в Харківській області триває повітряна тривога.
Перед серією вибухів, яку чули місцеві жителі, у моніторингових каналах писали про ворожий КАБ на Харків.
Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram, що приліт" стався по району приватної житлової забудови. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені декілька будинків.
Інформація щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.
Своєю чергою очільник Харківської ОВА розповів, що загарбники запустили по місту керовану авіабомбу. На місці влучання виникла пожежа.
"За уточненими даними, окупанти вдарили по відкритій території між приватними будинками", - повідомив Синєгубов.
Посадовець додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та авто. Постраждалих наразі немає.
Раніше повідомлялося, що впродовж травня 2024 року окупанти здійснили втричі більше обстрілів Харкова, порівняно з квітнем, - 76.
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Український військовий літак вперше здійснив вогонь по цілі на території рашки
«Поки оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це пряме влучення», - повідомило https://news.sky.com/story/ukrainian-warplane-fires-weapon-at-target-inside-russia-for-first-time-13150251 Sky News джерело серед українських військових.
Джерело повідомило, що "російський командний вузол" був уражений у неділю в районі Бєлгорода.
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здохнеш , падллюка , в страшних муках , а нашої краіни ніколи НЕ отримаєш 😡
Фотохромів, які стосуються України, я знайшов там 50 штук. А всього у колекції - сім з половиною тисяч історичних раритетів. Загублений світ, який давно зник.
Харків вистояв коли німці брали його два рази.
Харків місто Герой!
Харків, приблизно 1896-1899. Дмитрівська церква.
Рекламний плакат харківської тютюнової фабрики, 1900-і роки. Зверніть увагу, - папиросы "Украинскія". А кацапи намагаються переконувати, що "Украину придумал Ленин". Як завжди, брешуть.
Якщо зважити, що кацапи, - це ******* фашисти, то плакат якраз підходить.