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обстріл (27098) Харків (5429)

У Харкові пролунала серія вибухів. Ворог вдарив по житловій забудові, пошкоджено будинки (оновлено)

У Харкові пролунали вибухи

У неділю, 9 червня, у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це у Telegram повідомило "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Харківській області триває повітряна тривога.

Перед серією вибухів, яку чули місцеві жителі, у моніторингових каналах писали про ворожий КАБ на Харків.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram, що приліт" стався по району приватної житлової забудови. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені декілька будинків. 

Інформація щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА розповів, що загарбники запустили по місту керовану авіабомбу. На місці влучання виникла пожежа. 

"За уточненими даними, окупанти вдарили по відкритій території між приватними будинками", - повідомив Синєгубов.

Посадовець додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та авто. Постраждалих наразі немає. 

Раніше повідомлялося, що впродовж травня 2024 року окупанти здійснили втричі більше обстрілів Харкова, порівняно з квітнем, - 76.

Дивіться також: У Харкові масштабна пожежа: площа 1800 кв.м, полум’я поширилося на сусідні будівлі. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+27
білгород має бути стертий в порох
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09.06.2024 18:05
+19
кляті рашистстські сусіди, проклинаю всіх хто здох, живий і ще не народився, горіть всі в пеклі
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09.06.2024 18:37
+16
Ф-16?

Український військовий літак вперше здійснив вогонь по цілі на території рашки

«Поки оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це пряме влучення», - повідомило https://news.sky.com/story/ukrainian-warplane-fires-weapon-at-target-inside-russia-for-first-time-13150251 Sky News джерело серед українських військових.

Джерело повідомило, що "російський командний вузол" був уражений у неділю в районі Бєлгорода.

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 18:05
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Ф-16?

Український військовий літак вперше здійснив вогонь по цілі на території рашки

«Поки оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це пряме влучення», - повідомило https://news.sky.com/story/ukrainian-warplane-fires-weapon-at-target-inside-russia-for-first-time-13150251 Sky News джерело серед українських військових.

Джерело повідомило, що "російський командний вузол" був уражений у неділю в районі Бєлгорода.

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 18:05 Відповісти
Су-27.
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09.06.2024 18:41 Відповісти
білгород має бути стертий в порох
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09.06.2024 18:05 Відповісти
х.з. ЗСУ по Донецьку не мають права бити а ви про белгород.
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09.06.2024 22:01 Відповісти
Що ви мелете?
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10.06.2024 01:15 Відповісти
всі підприємства Донецька успішно працюють , ремонтують орківську техніку , навідь ходить єлектротранспорт, в десятках медичних закладах лічаться поранені орки , навідь 2га в Україні за потужностю та висоті телевежа з якої на весь регіон віщає кацапське ТБ та на неї стоїть надпотужна військова оптика що дозволяє спостерігать за нашими військами . скажіть що там с харківською телевежою? чому Красногорівку що у 10 км від Донецька кацапи рівняють з землею а в Донецьк майже нічого не летить?
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10.06.2024 06:32 Відповісти
Хто забороняє ЗСУ бити по Донецьку!
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10.06.2024 16:14 Відповісти
Кремлівський фюрер і вбивця все ще має надію на перемогу в Украіні ,
здохнеш , падллюка , в страшних муках , а нашої краіни ніколи НЕ отримаєш 😡
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09.06.2024 18:15 Відповісти
Фотографія (фотохром) Харкова, 1890-і роки. З колекції фотохромів Бібліотеки Конгресу США.
Фотохромів, які стосуються України, я знайшов там 50 штук. А всього у колекції - сім з половиною тисяч історичних раритетів. Загублений світ, який давно зник.

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09.06.2024 18:28 Відповісти
Гарне фото. Дякую. Харків стоїть!
Харків вистояв коли німці брали його два рази.
Харків місто Герой!
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09.06.2024 19:31 Відповісти
А росіяни Харків не брали?
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09.06.2024 20:03 Відповісти
Харків, 1979 рік, поштова картка.


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09.06.2024 20:44 Відповісти
Харків, 1930-і роки, поштова картка. З картини Івана Шульги "Держпром".


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09.06.2024 20:48 Відповісти
И мост и колокольня и Покровский собор, что в дали видно и сегодня стоят. От тех верхов и пошёл город изначально.
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09.06.2024 22:04 Відповісти
І хай собі стоять. Ось вам, як бонус, ще один фотохром з колекції Бібліотеки Конгресу США.
Харків, приблизно 1896-1899. Дмитрівська церква.

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09.06.2024 22:29 Відповісти
Соборов было много в Харькове. Имею в виду знаковых, больших храмов и разной архитектуры. Конечно все в православной архитектуре. Костёл был и не один. Синагога была вроде самая большая в Украине. Но в 20-30гг комуняки допавшись до динамита взрывали всё буквально, в центре города особо. Покровский собор уцелел, он монастырём был первым.
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10.06.2024 21:29 Відповісти
кляті рашистстські сусіди, проклинаю всіх хто здох, живий і ще не народився, горіть всі в пеклі
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09.06.2024 18:37 Відповісти
А я,вчора на свій страх і ризик придбав квартиру у Харкові. Вже ж є дозвіл збивати літаки над рашкою. Невже нема чим? Якщо так, то де вже ті італійці зі своїми САМП-Т?
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09.06.2024 20:23 Відповісти
Навіть 120 років тому всі знали, що Харків - це Україна.
Рекламний плакат харківської тютюнової фабрики, 1900-і роки. Зверніть увагу, - папиросы "Украинскія". А кацапи намагаються переконувати, що "Украину придумал Ленин". Як завжди, брешуть.

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09.06.2024 21:03 Відповісти
Плакат, виданий у серпні 1941 року в Харкові. Художники Литвиненко В.Г., Мельничук Р.Ф.
Якщо зважити, що кацапи, - це ******* фашисти, то плакат якраз підходить.

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09.06.2024 21:18 Відповісти
 
 