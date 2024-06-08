У Харкові масштабна пожежа: площа 1800 кв.м, полум’я поширилося на сусідні будівлі. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території - загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Яка площа пожежі?

Як зазначається, полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі.

"Площа пожежі становить близько 1800 кв.м. Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування", - йдеться у повідомленні.

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Локалізація пожежі

За даними ДСНС, о 10:00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація.

Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.

На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.











За попередніми даними жертв та постраждалих немає.