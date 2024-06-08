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У Харкові масштабна пожежа: площа 1800 кв.м, полум’я поширилося на сусідні будівлі. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території - загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Яка площа пожежі?

Як зазначається, полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі.

"Площа пожежі становить близько 1800 кв.м. Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування", - йдеться у повідомленні.

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Локалізація пожежі

За даними ДСНС, о 10:00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація.

Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.

На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.

Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року
Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року
Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року
Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року
Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Автор: 

пожежа (4337) Харків (5631) ДСНС (5118)


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Топ коментарі
+9
Але вкурвлює відео в інтернеті, коли питають безумних львівських бабок про Харків і ті кажуть що все це через те, що там не розмовляли українською....

Такі судження просто тупі. Львів у відносній безпеці тільки тому що росіянам складно до нього зараз дістатись.

Якби росіяни могли - вони так само б знищували б і Львів і будь-яке західноукраїнське місто і ніяка мова б не захистила від них.
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08.06.2024 12:53
+4
Нормально живемо, є люди, які і з Вінницької області повтікали - у страху великі очі.
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08.06.2024 13:09
+4
ви, просто, не розумієте логіку тої "бабки" - масове використання мови ворога у прикордонні на фоні розмов про захист російськомовної меншини є запрошенням для ворога до агресивних дій. І, навпаки, національна єдність, у тому числі в мовному питанні, була б для ворога поганим сигналом.
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08.06.2024 13:19
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Жах. Це пекло на землі. Не знаю як люди там живуть.
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08.06.2024 12:48 Відповісти
Я выехал уже второй раз.За сутки до выезда сидел с сынок ночью в погребе.Ракетами ударили по селу двух км.Селто просто снесли -пять залпов по две ракеты.В харьковской обл.Практически все предпреятия разрушены.Люди выживают на огородах и гуманитарках.Работы практически нет.Электричество выключали по пол дня.Ни связи,ни интернета,электрички не ходили(когда выключали свет)Бьют нарочно что вызвать новую волну переселенцев.Сирена не умолкает -потому никто не прячится.Смысла нет.Если слушать сирену ,то надо сидеть целый день в погребе.
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08.06.2024 13:01 Відповісти
Все верно, ну может кроме света. Свет стабильно есть, почти нет отключений.
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08.06.2024 14:37 Відповісти
Нормально живемо, є люди, які і з Вінницької області повтікали - у страху великі очі.
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08.06.2024 13:09 Відповісти
Але вкурвлює відео в інтернеті, коли питають безумних львівських бабок про Харків і ті кажуть що все це через те, що там не розмовляли українською....

Такі судження просто тупі. Львів у відносній безпеці тільки тому що росіянам складно до нього зараз дістатись.

Якби росіяни могли - вони так само б знищували б і Львів і будь-яке західноукраїнське місто і ніяка мова б не захистила від них.
показати весь коментар
08.06.2024 12:53 Відповісти
ви, просто, не розумієте логіку тої "бабки" - масове використання мови ворога у прикордонні на фоні розмов про захист російськомовної меншини є запрошенням для ворога до агресивних дій. І, навпаки, національна єдність, у тому числі в мовному питанні, була б для ворога поганим сигналом.
показати весь коментар
08.06.2024 13:19 Відповісти
Попрікати Харків? За мову?!

Ви мабудь забули хто перший заспівав пісеньку ла- ла-ла!?

Хто перший назвав Путлера ху&лом?!
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08.06.2024 16:21 Відповісти
Так може саме це карлика і трінернуло на повномасштабку? Воно ж йохнуте
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08.06.2024 17:11 Відповісти
ДСНСників треба було бронювати 100%, добре що хоч 90% залишили, а на 50%..
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08.06.2024 13:15 Відповісти
Не може бути 100% броні ні для кого коли йде війна!
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08.06.2024 16:22 Відповісти
 
 