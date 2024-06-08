У Харкові масштабна пожежа: площа 1800 кв.м, полум’я поширилося на сусідні будівлі. ФОТОрепортаж
Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території - загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Яка площа пожежі?
Як зазначається, полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі.
"Площа пожежі становить близько 1800 кв.м. Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування", - йдеться у повідомленні.
Локалізація пожежі
За даними ДСНС, о 10:00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація.
Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.
На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Топ коментарі
+9 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар08.06.2024 12:53
+4 Anton Strashevskiy
показати весь коментар08.06.2024 13:09
+4 Anton Strashevskiy
показати весь коментар08.06.2024 13:19
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Такі судження просто тупі. Львів у відносній безпеці тільки тому що росіянам складно до нього зараз дістатись.
Якби росіяни могли - вони так само б знищували б і Львів і будь-яке західноукраїнське місто і ніяка мова б не захистила від них.
Ви мабудь забули хто перший заспівав пісеньку ла- ла-ла!?
Хто перший назвав Путлера ху&лом?!