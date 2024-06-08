В Харькове масштабный пожар: площадь 1800 кв.м, пламя распространилось на соседние здания. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня утром в Холодногорском районе Харькова произошел пожар на открытой территории - загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Какова площадь пожара?

Как отмечается, пламя распространилось на рядом расположенные здания.

"Площадь пожара составляет около 1800 кв.м. Частично повреждены 3 здания, из них 2 станции технического обслуживания", - говорится в сообщении.

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Локализация пожара

По данным ГСЧС, в 10:00 пожар локализован, сейчас продолжается его ликвидация.

Спасатели предотвратили распространение пламени на другие объекты, а также гаражный кооператив.

На месте происшествия работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и 87 спасателей.











По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.