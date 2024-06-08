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В Харькове масштабный пожар: площадь 1800 кв.м, пламя распространилось на соседние здания. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня утром в Холодногорском районе Харькова произошел пожар на открытой территории - загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Какова площадь пожара?

Как отмечается, пламя распространилось на рядом расположенные здания.

"Площадь пожара составляет около 1800 кв.м. Частично повреждены 3 здания, из них 2 станции технического обслуживания", - говорится в сообщении.

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Локализация пожара

По данным ГСЧС, в 10:00 пожар локализован, сейчас продолжается его ликвидация.

Спасатели предотвратили распространение пламени на другие объекты, а также гаражный кооператив.

На месте происшествия работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и 87 спасателей.

Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року
Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року
Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року
Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року
Пожежа у Холодногірському районі Харкова 8 червня 2024 року

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Автор: 

пожар (5960) Харьков (7516) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+9
Але вкурвлює відео в інтернеті, коли питають безумних львівських бабок про Харків і ті кажуть що все це через те, що там не розмовляли українською....

Такі судження просто тупі. Львів у відносній безпеці тільки тому що росіянам складно до нього зараз дістатись.

Якби росіяни могли - вони так само б знищували б і Львів і будь-яке західноукраїнське місто і ніяка мова б не захистила від них.
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08.06.2024 12:53
+4
Нормально живемо, є люди, які і з Вінницької області повтікали - у страху великі очі.
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08.06.2024 13:09
+4
ви, просто, не розумієте логіку тої "бабки" - масове використання мови ворога у прикордонні на фоні розмов про захист російськомовної меншини є запрошенням для ворога до агресивних дій. І, навпаки, національна єдність, у тому числі в мовному питанні, була б для ворога поганим сигналом.
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08.06.2024 13:19
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Жах. Це пекло на землі. Не знаю як люди там живуть.
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08.06.2024 12:48 Ответить
Я выехал уже второй раз.За сутки до выезда сидел с сынок ночью в погребе.Ракетами ударили по селу двух км.Селто просто снесли -пять залпов по две ракеты.В харьковской обл.Практически все предпреятия разрушены.Люди выживают на огородах и гуманитарках.Работы практически нет.Электричество выключали по пол дня.Ни связи,ни интернета,электрички не ходили(когда выключали свет)Бьют нарочно что вызвать новую волну переселенцев.Сирена не умолкает -потому никто не прячится.Смысла нет.Если слушать сирену ,то надо сидеть целый день в погребе.
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08.06.2024 13:01 Ответить
Все верно, ну может кроме света. Свет стабильно есть, почти нет отключений.
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08.06.2024 14:37 Ответить
Нормально живемо, є люди, які і з Вінницької області повтікали - у страху великі очі.
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08.06.2024 13:09 Ответить
Але вкурвлює відео в інтернеті, коли питають безумних львівських бабок про Харків і ті кажуть що все це через те, що там не розмовляли українською....

Такі судження просто тупі. Львів у відносній безпеці тільки тому що росіянам складно до нього зараз дістатись.

Якби росіяни могли - вони так само б знищували б і Львів і будь-яке західноукраїнське місто і ніяка мова б не захистила від них.
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08.06.2024 12:53 Ответить
ви, просто, не розумієте логіку тої "бабки" - масове використання мови ворога у прикордонні на фоні розмов про захист російськомовної меншини є запрошенням для ворога до агресивних дій. І, навпаки, національна єдність, у тому числі в мовному питанні, була б для ворога поганим сигналом.
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08.06.2024 13:19 Ответить
Попрікати Харків? За мову?!

Ви мабудь забули хто перший заспівав пісеньку ла- ла-ла!?

Хто перший назвав Путлера ху&лом?!
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08.06.2024 16:21 Ответить
Так може саме це карлика і трінернуло на повномасштабку? Воно ж йохнуте
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08.06.2024 17:11 Ответить
ДСНСників треба було бронювати 100%, добре що хоч 90% залишили, а на 50%..
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08.06.2024 13:15 Ответить
Не може бути 100% броні ні для кого коли йде війна!
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08.06.2024 16:22 Ответить
 
 