В Харькове масштабный пожар: площадь 1800 кв.м, пламя распространилось на соседние здания. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня утром в Холодногорском районе Харькова произошел пожар на открытой территории - загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Какова площадь пожара?
Как отмечается, пламя распространилось на рядом расположенные здания.
"Площадь пожара составляет около 1800 кв.м. Частично повреждены 3 здания, из них 2 станции технического обслуживания", - говорится в сообщении.
Локализация пожара
По данным ГСЧС, в 10:00 пожар локализован, сейчас продолжается его ликвидация.
Спасатели предотвратили распространение пламени на другие объекты, а также гаражный кооператив.
На месте происшествия работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и 87 спасателей.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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Такі судження просто тупі. Львів у відносній безпеці тільки тому що росіянам складно до нього зараз дістатись.
Якби росіяни могли - вони так само б знищували б і Львів і будь-яке західноукраїнське місто і ніяка мова б не захистила від них.
Ви мабудь забули хто перший заспівав пісеньку ла- ла-ла!?
Хто перший назвав Путлера ху&лом?!