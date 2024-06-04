Протягом травня росіяни здійснили 76 обстрілів Харкова
Упродовж травня 2024 року окупанти здійснили втричі більше обстрілів Харкова, порівняно з квітнем, - 76.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Так, тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів, що майже втричі більше, ніж було у квітні.
Як зазначається, з них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 - ракетами, 12 - БПЛА типу "Шахед" і 3 - БПЛА типу "Ланцет".
За даними Терехова, сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.
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показати весь коментар04.06.2024 19:56 Відповісти Мені подобається 0
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