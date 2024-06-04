В течение мая россияне совершили 76 обстрелов Харькова
В течение мая 2024 года оккупанты совершили втрое больше обстрелов Харькова, по сравнению с апрелем, - 76.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Так, только за май Харьков пережил 76 обстрелов, что почти втрое больше, чем было в апреле.
Как отмечается, из них 37 ударов было осуществлено УМПБ - Д30, 25 - ракетами, 12 - БПЛА типа "Шахед" и 3 - БПЛА типа "Ланцет".
По данным Терехова, сигналы воздушной опасности объявлялись в городе 193 раза и совокупно продолжались 474 часа 55 минут.
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Wlad West
показать весь комментарий04.06.2024 19:56 Ответить Мне нравится 0
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