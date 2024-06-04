На Харьковщине сигналы тревоги звучат по 13 часов. За сутки рашисты сбросили около 30 авиабомб, - ОВА

За сутки российские захватчики выпустили около 30 авиабомб по Харьковской области, включая удар по Харькову. Тревоги в области продолжаются по 13 часов.

Об этом сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас постоянно раздаются сигналы воздушной тревоги, вчера - около 13 часов за сутки. И они сопровождаются ударами, все угрозы реальны. Всего за сутки было выпущено около 30 авиабомб, включая удар по Харькову. Враг продолжает уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру", - отметил Синегубов.

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По данным главы ОВА, вечером 3 июня оккупанты атаковали Харьков, повредив учебное заведение. Продолжаются обстрелы приграничья на Липецком, Волчанском и Купянском направлениях.

Он отметил, что с начала наступления войск РФ на Харьковщине оккупанты сбросили около 30 авиабомб.

"Враг применяет тактику выжженной земли. Мы вспоминаем, как Волчанск выглядел во время освобождения осенью 2022 года, и как выглядит сейчас. Город надо строить с нуля", - добавил Синегубов.

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