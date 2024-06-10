Атака КАБАми по Харькову: количество пострадавших возросло до восьми. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате обстрела Харькова управляемыми авиационными бомбами пострадали 8 гражданских. Повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.

Об этом сообщает начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ

"В целом в результате обстрела КАБами в Киевском и Салтовском районах Харькова 8 человек пострадали: 5 мужчин и 3 женщины", - написал Синегубов.



Также он добавил, что повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.



Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.







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"Спасибо спасателям, которые более часа деблокировали мужчину из-под завалов дома. По нашим данным, людей под завалами больше нет", - написал позже глава ОВА.







Напомним, вечером 10 июня российская оккупационная армия обстреляла Харьков управляемыми авиабомбами .