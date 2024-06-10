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Новости Фото Война
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Атака КАБАми по Харькову: количество пострадавших возросло до восьми. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате обстрела Харькова управляемыми авиационными бомбами пострадали 8 гражданских. Повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.

Об этом сообщает начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ

"В целом в результате обстрела КАБами в Киевском и Салтовском районах Харькова 8 человек пострадали: 5 мужчин и 3 женщины", - написал Синегубов.

Также он добавил, что повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.

Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.

10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові: 8 постраждалих
10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові: 8 постраждалих
10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові: 8 постраждалих

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"Спасибо спасателям, которые более часа деблокировали мужчину из-под завалов дома. По нашим данным, людей под завалами больше нет", - написал позже глава ОВА.

10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові
10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові
10 червня росіяни поцілили КАБами по гаражах у Харкові

Напомним, вечером 10 июня российская оккупационная армия обстреляла Харьков управляемыми авиабомбами .

Автор: 

Харьков (7498) жертвы (2079) КАБ (358)


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Топ комментарии
+4
Где ПВО???
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10.06.2024 21:08
+3
Не з кабами а зносіями...
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10.06.2024 21:15
+1
шось з тими кабами треба робити
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10.06.2024 21:13
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Где ПВО???
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10.06.2024 21:08 Ответить
шось з тими кабами треба робити
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10.06.2024 21:13 Ответить
Не з кабами а зносіями...
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10.06.2024 21:15 Ответить
це вже тактіка - як само чим і по чому не хвилює,
але з цим треба щось робити
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10.06.2024 21:18 Ответить
може мавзолей з трупіком ******* в сенсі показової акції?
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10.06.2024 21:16 Ответить
хуже точно не буде...
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10.06.2024 21:42 Ответить
Мумія пасивного підараса Бланка на Червоні площі є індикатором тупості кацапні. Нам варто починати реально непокоїтись тоді коли вони самі ту мумію анігілюють.
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10.06.2024 23:46 Ответить
все що я мав на увазі - переломити скрепу, іноді це заходить,
а поганіше Україні точно не буде - бо вже нема куди...
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10.06.2024 23:49 Ответить
в цьому негарному сенсі ми вільні...
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10.06.2024 23:57 Ответить
За пару місяців вже наші КАБи полетять на кацапські голови. Головне що вони не були дуже точними і періодично промахувались знищуючи "жінок, дітей, тварин" і грьобаний кацапський фікус на підвіконнях... Тоді до них дійде що розпочата війна завжди повертається...
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10.06.2024 23:42 Ответить
 
 