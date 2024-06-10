Войска РФ за день только один раз пытались штурмовать в районе Волчанска. ВСУ на этом направлении хватает снарядов, - ОСГВ "Хортица"

В течение дня, 10 июня, российские захватчики только один раз пытались штурмовать в районе Волчанска Харьковской области. Штурмовая активность врага не увенчалась успехом.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, пишет NV, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала нынешних суток боевых действий не происходило, но уже в течение дня российские войска активизировались и безуспешно пытались провести одно штурмовое действие в районе Волчанска", - сказал Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что украинским защитникам удалось подавить и остановить атакующие действия врага.

Кроме этого, по словам Волошина, на Харьковском направлении Силам обороны хватает снарядов.

"Снарядного голода нет, хотя в полном смысле его и не было, снарядов хватает, разных калибров", - сказал он.

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Однако он отметил, что на этом направлении ВСУ нуждаются в других типах вооружения.

"Дополнительное вооружение в Харьковской области необходимо - прежде всего средства радиоэлектронной борьбы и, конечно, современные системы ПВО, а также зенитно-ракетные комплексы",- рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Напомним, что днем, 10 июня, Назар Волошин рассказывал, что рашисты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру, однако активно продвигаются на восток от нее.

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