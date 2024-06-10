Війська РФ за день лише один раз намагалися штурмувати в районі Вовчанська. ЗСУ на цьому напрямку вистачає снарядів, - ОСУВ "Хортиця"

Впродовж дня, 10 червня, російські загарбники лише один раз намагалися штурмувати в районі Вовчанська Харківської області. Штурмова активність ворога не увінчалась успіхом.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку нинішньої доби бойових дій не відбувалося, але вже впродовж дня російські війська активізувалися та безуспішно намагалися провести одну штурмову дію в районі Вовчанська", - сказав Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що українським захисникам вдалося придушити і зупинити атакувальні дії ворога.

Крім цього, за словами Волошина, на Харківському напрямку Силам оборони вистачає снарядів.

"Снарядного голоду немає, хоча в повному сенсі його й не було, снарядів вистачає, різних калібрів", - сказав він.

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Проте він зазначив, що на цьому напрямку ЗСУ потребують інших типів озброєння.

"Додаткове озброєння в Харківській області потрібне - насамперед засоби радіоелектронної боротьби та, звичайно, сучасні системи ППО, а також зенітно-ракетні комплекси",- розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, що вдень, 10 червня, Назар Волошин розповідав, що рашисти не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, однак активно просуваються на схід від неї.

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