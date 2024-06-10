УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11307 відвідувачів онлайн
Новини
3 064 19
армія рф (16200) Харківщина (6053) ОСУВ Хортиця (207) Волошин Олег МЗС (11)

Росіяни виставили загородзагони з "кадировців" на півночі Харківщини, щоб ті ловили втікачів із поля бою, - ОСУВ "Хортиця"

РФ виставила загородзагони з кадирівців на Харківщині

Окупанти створили загороджувальні загони із "кадировців" та перекинули їх на північ Харківської області, щоб ті не дозолили іншим росіянам втекти із поля бою, де триває наступ.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ. Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з-поміж особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не дозволяти Україні бити по об’єктах у РФ не мало сенсу. Імпульс російського наступу на Харківщині застопорився, - Салліван

За словами Волошина, російська армія на Харківщині зазнала втрат і розбита, тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії українського держкордону.

"І поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Також читайте: Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії у війні проти України, зокрема ними підсилили наступ на Харківщині, - Bloomberg

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
А хто кадирівців ловити буде?
показати весь коментар
10.06.2024 12:50
+5
Ічкерійци.
показати весь коментар
10.06.2024 12:54
+5
Зловили і зразу ж деруть - два в одному
показати весь коментар
10.06.2024 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто кадирівців ловити буде?
показати весь коментар
10.06.2024 12:50 Відповісти
Ічкерійци.
показати весь коментар
10.06.2024 12:54 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
10.06.2024 12:54 Відповісти
Зловили і зразу ж деруть - два в одному
показати весь коментар
10.06.2024 12:54 Відповісти
Ну все, тепер у прикордонних селах під.дарашки у овоць буде шлюбний період
показати весь коментар
10.06.2024 12:55 Відповісти
Окупанти назад до росіі не тікатимуть , а будуть здоватися в полон 🙁
показати весь коментар
10.06.2024 12:55 Відповісти
Русня з бурятами, тувінцами, чукчами тощо, робить запас вазеліну. Інакше ці срані вояки будуть мати вас насуху.
показати весь коментар
10.06.2024 12:56 Відповісти
Якщо кацапи будуть пасивно тікати "під кадирівців" то заградзагони спрацюють. Але якщо почнуть полювати на кадирівців зі зброєю в руках, то кадирівцям *******.
показати весь коментар
10.06.2024 12:57 Відповісти
Це навряд. Патологічна боязнь.
показати весь коментар
10.06.2024 13:12 Відповісти
це в мирній московіі, а коли московит знає що він смертник можуть бути моменти
показати весь коментар
10.06.2024 13:25 Відповісти
Моменти в них бувають тільки в нашому полоні, коли вони ,,хоробро,, жаліються на своїх які їх кинули.
показати весь коментар
10.06.2024 13:27 Відповісти
цікаво, за 10к проведуть через блокпости?
показати весь коментар
10.06.2024 13:01 Відповісти
А чий наступ триває?
Бо в нас три рази на день то в кацапів наступ, то в нас контрнаступ.
показати весь коментар
10.06.2024 13:09 Відповісти
Росіяни виставили загородзагони з "кадировців" - это чудово, бо викличе ненависть бурято-мокшей до кадировців, яка однажни закінчиться хорошими боями
показати весь коментар
10.06.2024 13:37 Відповісти
Скоро і в уза з'являться. Будуть називатись військова поліція. Всі сміялися з бусів лднр. Зараз самі маємо. Все копіюється.
показати весь коментар
10.06.2024 14:04 Відповісти
в УА
показати весь коментар
10.06.2024 14:06 Відповісти
А шо с ушами у ********?
показати весь коментар
10.06.2024 14:48 Відповісти
"Великие" русские, где же ваша гордость и величие? Какие-то черножопые макаки распоряжаются вашими жизнями🦧🦧🦧🐽🐽🐽
Воистину, русские- это НАВОЗ.🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.06.2024 15:39 Відповісти
 
 