Не дозволяти Україні бити по об’єктах у РФ не мало сенсу. Імпульс російського наступу на Харківщині застопорився, - Салліван
Джейк Салліван заявив, що рішення надати дозвіл українцям бити по РФ американською зброєю з боку президента США Джо Байдена було "здоровим глуздом".
Про це радник президента США з питань нацбезпеки сказав в етері телеканалу CBS News в програмі "Face The Nation", повідомляє Цензор.НЕТ.
Радник адміністрації Байдена відповів на запитання, чи змінив ситуацію на полі бою дозвіл США Україні завдавати ударів американською зброєю по Росії. За словами Саллівана, коли російські війська під час наступу на Харківщині перетинали кордон, не було сенсу не дозволяти українцям завдавати ударів по об’єктах у Росії.
"З точки зору президента це був здоровий глузд. Те, що відбувалося навколо Харкова за останні декілька місяців, було наступом Росії... І просто не мало сенсу не дозволяти українцям вести вогонь через кордон, вражати російські вогневі точки, звідки вівся вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою. І одна річ, яку я зазначу – це те, що імпульс цієї операції на Харківщині застопорився", - заявив представник Білого дому.
Салліван зазначив, що Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу на місцях за останні дні в цьому районі.
Він додав, що США продовжують підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії.
Раніше Салліван заявляв, що Україні потрібно більше систем ППО, однак зазначив, що Вашингтон не планує відправляти своїх інструкторів в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб воно зараз не говорило- довіри нуль!
Но тупой скот выбрал то, что закатало их в асфальт с 2019 г.
Не забули ще ?- нагадаю, й один з постів на ЦН до того...
Роботине вже не наше, Кринки теж. Сирському час на ВЛК, -«Слуга народу» Безугла
https://republic.com.ua/article/robotine-vzhe-ne-nashe-krinki-tezh-sirskomu-chas-na-vlk-sluga-narodu-bezugla.html
*****! ВИ Ж САМІ ЗВІЛЬНИЛИ ******* А ПОСТАВИЛИ ********-
"здоровий глузд навідався до Президента Байдена через 2,5 роки після початку війни"
Я не перестаю дивуватися. От взяти будь-яку професію. Хто при умі візьме 80річного діда з явними вже проявами...старості, на важливу посаду? Ну мало хто. Зате в президенти - будь ласка.
Хто візьме придурка, який не має жодного досвіду, не має жодного уявлення про фірму, хто на всю країну обсирав ту фірму для "ха-ха", гендиректором цієї фірми? Ну тільки довбойоб. А в президенти - будь ласка.
Люди якісь *******...
Якщо брати поточне обвинувачення, що заплатив за мовчання за інтимні послуги, та вніс в бухгалтерію під інші цілі.
На сина Байдена - такіж самі звинувачення
«Основываясь на фактах и законе, если бы фамилия Хантера была не Байден, обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы выдвинуты», - заявил Лоуэлл.
Виходить в США - всі так роблять, і це норма
За два роки розслідування спецпрокурора Мюлера - це все, що змогли знайти.
Щось мало знайшли, витративши під 100млн
ото ж !
Де Атакамси великої дії?
Де, взагалі ленд лиз?!
Чому озброєння не йде як у WWII?
Чому Байдан проти вступу України до НАТО?
Де, мета США у цій війні?
Де, мета США у цій війні?
"За словами Байдена, мир виглядає як гарантування того, що "Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну."
Що це означає - додумуйте самі. Тобто якщо залишиться неокупованою Чернівецька Чи Львівська область - це ще не повна окупація? І де та межа, коли можна сміливо заявити, що "росія не окупувала Україну", або "росія окупувала Україну"? Тобто може обстрілювати, руйнувати житлові будинки, інфраструктуру, вбивати цивільних та військових скільки завгодно, аби не окупував повністю?
ситуация под контролем Найвеличнишогопродвижение поставит миллион людей под обстрелы и бомбежки
Але у війні часто рішучість та сміливість мають бути на першому місці!
За влади ПРокремлівських МАРОДЕРІВ та ТА ВБИВИЦЬ СВОЄЇ АРМІЇ та знищення власного генералітету перемоги - це вже втішна новина як для рішення США .
https://www.youtube.com/watch?v=RJLKZB5QAJQ
Важко на фронті, депресія, бачиш безвихідь - скинь на дрони, а дрони скинуть чи влетять туди, куди треба. Стане легше. Перевірено практикою.
а як ми атакамси прикрутимо не на 200 міль, а скажімо на 195?
це буде ок?
З "плюсів" - швидкість та чималий боєзапас. Якраз для ліній оборони цапів на Півдні.
Буде занадто дорого, та й ефективність сумнівна.
і про мародерство, і про корупцію,
і про решалу Ермака,
і про актера Зеленського,
і про не дуже молодих Байдена та Трампа але…
Але загальний факт е:
Завдяки допомоги США Україна вистояла та продовжуе боротьбу!
Звістна річь, що героїзм громадян України зіграв тут дуже важливу роль.
Але усі розуміють що якби не допомога США то де будами межа між Україною та рф?
І в загалі, чи була б межа?
Таму будемо реалістами. Україна повинна продовжувати бити кацапів. Та перемогти.
Іншо Третьего шляху немае.
- це селіванов тонко тролить байдена? Типу в інших ситуаціях буває нездоровий?
Путін один з усіх керівників рашистонедоімперії тричі ВЖЕ!!! зустрічався з хранітєлєм свого бабла ПАПОЮ. зараз боїться- доручив Козиру.А їхній спільний дружок аргентинець Гроссі продовжує охороняти рашистів на ЗАЕС та підтримуватирашку у будівництві новеньких атомних у світі .В них же в ращці Єрмак відправив великого спеца Деркача по атомній енергетиці, а його патрона Венедіктова зараз буде організовувати бенефіс Єрмака у Швейцарії . ДІД БАЙДЕН НАВІЩО ТИ СЛУХАЕШ САЛІВАНА??
кондитераларьочника.
Cитуация була б зовсім інакша!
сітуація могла би бути зовсім інша...
А Рузвельт теж забороняв Черчилю бити по Берліну американською зброєю?
відчуваємо різницю, да?
то, що скажете, посполиті?
до речі, хто вигадав, що салліван головний поц? старий кегебевський сексот піонтковський?
А от Швець мав. Не плутай.
Дані продовжують уточнювати . Якщо це правда, то одним ударом знищено 33% всіх цих літаків 🤞
шо б он нікогда не болел і боже спаси без запора...
чекаємо офіціних новин.
Про це нешановний пан Салліван чомусь сором'язливо мовчить у статетву ганчірку.
Тьфу, psia krew, крети лаптєлаті! Коли вже вас повиносять вперед капцями нахій звідусюди?!