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оружие (10028) США (24834) Харьков (7286) Харьковщина (5576) Салливан Джейк (252)

Не разрешать Украине бить по объектам в РФ не имело смысла. Импульс российского наступления в Харьковской области застопорился, - Салливан

Імпульс російського наступу на Харківщині застопорився, - Салліван

Джейк Салливан заявил, что решение предоставить разрешение украинцам бить по РФ американским оружием со стороны президента США Джо Байдена было "здравым смыслом".

Об этом советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал в эфире телеканала CBS News в программе "Face The Nation", сообщает Цензор.НЕТ.

Советник администрации Байдена ответил на вопрос, изменило ли ситуацию на поле боя разрешение США Украине наносить удары американским оружием по России. По словам Салливана, когда российские войска во время наступления на Харьковщине пересекали границу, не было смысла не позволять украинцам наносить удары по объектам в России.

"С точки зрения президента это был здравый смысл. То, что происходило вокруг Харькова за последние несколько месяцев, было наступлением России... И просто не имело смысла не позволять украинцам вести огонь через границу, поражать российские огневые точки, откуда велся огонь по украинцам. Поэтому президент дал разрешение на это. Украинцы выполнили это разрешение на поле боя. И одна вещь, которую я отмечу - это то, что импульс этой операции на Харьковщине застопорился", - заявил представитель Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия будет отправлять Украине новейшее вооружение, некоторое еще на стадии разработки

Салливан отметил, что Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного прогресса на местах за последние дни в этом районе.

Он добавил, что США продолжают поддерживать Украину в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Ранее Салливан заявлял, что Украине нужно больше систем ПВО, однако отметил, что Вашингтон не планирует отправлять своих инструкторов в Украину.

Также читайте: Запад пересек красную линию, позволив Украине бить по России своим оружием, - министр обороны Австрии Таннер
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Топ комментарии
+25
Так Салліван і тормозив а тепер перевзувся
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09.06.2024 17:34
+20
Саліван та Бернс скомпрометували себе повністью.

Щоб воно зараз не говорило- довіри нуль!
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09.06.2024 17:32
+17
я б на місці Діда звільнив цього козла за образу:

"здоровий глузд навідався до Президента Байдена через 2,5 роки після початку війни"
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09.06.2024 17:37
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Правила форума Совет форумчан
Саліван та Бернс скомпрометували себе повністью.

Щоб воно зараз не говорило- довіри нуль!
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09.06.2024 17:32 Ответить
ТОМАГАВКИ ДАВАЙ І КАРТ-БЛАНШ ПО ЦІЛЯМ.
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09.06.2024 17:37 Ответить
Можно было и Сапсаном по мааацкве, не спрашивая Штаты.
Но тупой скот выбрал то, что закатало их в асфальт с 2019 г.
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09.06.2024 18:06 Ответить
Не дозволяти Україні бити томагавками по об'єктах у РФ не мало сенсу
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10.06.2024 00:45 Ответить
Так Салліван і тормозив а тепер перевзувся
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09.06.2024 17:34 Ответить

Не забули ще ?- нагадаю, й один з постів на ЦН до того...

Роботине вже не наше, Кринки теж. Сирському час на ВЛК, -«Слуга народу» Безугла
https://republic.com.ua/article/robotine-vzhe-ne-nashe-krinki-tezh-sirskomu-chas-na-vlk-sluga-narodu-bezugla.html

*****! ВИ Ж САМІ ЗВІЛЬНИЛИ ******* А ПОСТАВИЛИ ********-
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09.06.2024 18:59 Ответить
я б на місці Діда звільнив цього козла за образу:

"здоровий глузд навідався до Президента Байдена через 2,5 роки після початку війни"
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09.06.2024 17:37 Ответить
Це і так комплімент, бо зважаючи на стан діда, глузд(що здоровий, що не дуже) там давно вже залишив чат.

Я не перестаю дивуватися. От взяти будь-яку професію. Хто при умі візьме 80річного діда з явними вже проявами...старості, на важливу посаду? Ну мало хто. Зате в президенти - будь ласка.
Хто візьме придурка, який не має жодного досвіду, не має жодного уявлення про фірму, хто на всю країну обсирав ту фірму для "ха-ха", гендиректором цієї фірми? Ну тільки довбойоб. А в президенти - будь ласка.
Люди якісь *******...
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09.06.2024 17:47 Ответить
Україна вибрала команду кримінального перзидента-зралдника, котрого натаскував та натаскує зараз Манафорт - політтехнолог діда Трампа , теж як й Янкович засудженого... Й ви щось про діда Байдена ? Форум миру організовує Лярва Єрмака послиця генПРокуроша котра відкрила справи на президента США. Вам ще щось розказати чому США не спішать
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09.06.2024 18:03 Ответить
А в чому "перзидента-зралдника" ?

Якщо брати поточне обвинувачення, що заплатив за мовчання за інтимні послуги, та вніс в бухгалтерію під інші цілі.

На сина Байдена - такіж самі звинувачення
«Основываясь на фактах и законе, если бы фамилия Хантера была не Байден, обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы выдвинуты», - заявил Лоуэлл.

Виходить в США - всі так роблять, і це норма

За два роки розслідування спецпрокурора Мюлера - це все, що змогли знайти.
Щось мало знайшли, витративши під 100млн
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09.06.2024 23:08 Ответить
а якби ми вибрали не дурачка, а старого діда Байдена ?
ото ж !

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09.06.2024 18:06 Ответить
Де, F-16 Саліван?

Де Атакамси великої дії?

Де, взагалі ленд лиз?!

Чому озброєння не йде як у WWII?

Чому Байдан проти вступу України до НАТО?

Де, мета США у цій війні?
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09.06.2024 17:40 Ответить
саме головне !!!!

Де, мета США у цій війні?
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09.06.2024 17:42 Ответить
То ж дідо заявив недавно:

"За словами Байдена, мир виглядає як гарантування того, що "Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну."

Що це означає - додумуйте самі. Тобто якщо залишиться неокупованою Чернівецька Чи Львівська область - це ще не повна окупація? І де та межа, коли можна сміливо заявити, що "росія не окупувала Україну", або "росія окупувала Україну"? Тобто може обстрілювати, руйнувати житлові будинки, інфраструктуру, вбивати цивільних та військових скільки завгодно, аби не окупував повністю?
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09.06.2024 17:51 Ответить
мета кацапів як і раніше Київ.,це і є межа.
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09.06.2024 18:03 Ответить
бидон не против вступления в НАТО - читай внимательно его интервью - он не видит Украину в НАТО в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ... а ближайшее время наступит не раньше чем через 5 лет после окончания войны и то - только приглашение на вступление
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09.06.2024 18:03 Ответить
и то - если путин разрешит
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10.06.2024 00:46 Ответить
Де, де.. в асфальті "великого крадівництва".
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09.06.2024 20:36 Ответить
Все як і в нас. Перед виборами Президент та його команда як тимурівці, особливо коли вдругий раз, такі слова хороші кажуть, що аж до сліз.
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09.06.2024 17:40 Ответить
Сейчас важно не просто "не допустить" а выбить ватную арту!! Пока у них снарядов безлимит, даже небольшое ситуация под контролем Найвеличнишого продвижение поставит миллион людей под обстрелы и бомбежки
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09.06.2024 17:41 Ответить
Я читал что у них 4500 арты всего, сейчас в день -50-60 то есть арты на 100 дней такой войны.
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09.06.2024 17:55 Ответить
Прийнято обіцяти "два-три тижні". Працюйте краще!
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09.06.2024 18:28 Ответить
На жаль, у ці 50-60 включають все підряд. Наприклад, міномети. Нормальної арти за день там може бути 2 штуки
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09.06.2024 18:41 Ответить
Згідно з даними Мілітарного Балансу ( довідник такий ) то мінометів в кацапів було майже на порядок менше ніж гармат .
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09.06.2024 19:06 Ответить
Це Фігаро тут ,Фігаро там ...🤥 але шось сталося у Салівана ,шо лід пішов ...може компромат випливе ...
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09.06.2024 17:42 Ответить
Так, Джейку Салліване. Так буває, спочатку обережність, потім сміливість та врешті-решт рішучість.
Але у війні часто рішучість та сміливість мають бути на першому місці!
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09.06.2024 17:48 Ответить
Нагадую -США вступили по-взрослому у війну проти Гітлера більше ніж через 4роки після початку віни у Європі.
За влади ПРокремлівських МАРОДЕРІВ та ТА ВБИВИЦЬ СВОЄЇ АРМІЇ та знищення власного генералітету перемоги - це вже втішна новина як для рішення США .
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09.06.2024 17:56 Ответить
Украина поразила новейший Су-57. Это симптом кризиса военной машины РФ
https://www.youtube.com/watch?v=RJLKZB5QAJQ
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09.06.2024 17:57 Ответить
некоторые говорят, шо то - рисованый
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09.06.2024 18:53 Ответить
Нагадую, США мають гарний вислів "Допоможи собі сам та ми допоможемо тобі".
Важко на фронті, депресія, бачиш безвихідь - скинь на дрони, а дрони скинуть чи влетять туди, куди треба. Стане легше. Перевірено практикою.
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09.06.2024 18:10 Ответить
Дронами пускові С300 не дістанеш - як наприклад ті шо обстрілюють Харків ( поки дрон прилетить вони змінять позицію ) і літаки шо скидають Каби не збєш і крилаті і балістичні ракети .
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09.06.2024 19:23 Ответить
Ще раз. Робимо своїми силами, що можемо. З іншим допоможуть. Якщо складемо руки - ніхто не винесе на поверхню. Просто робимо свою справу. Just do it!
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09.06.2024 21:06 Ответить
Ми не складаємо руки - просто нам їх звязали так шо ми можемо тіко ляпаси по писку кацапам давати тоді коли вони нас в дих постійно бють , до речі а як там про визнання власних помилок і виправлення їх - їх тому шо американці вже не вперше відгодовують всяких підорасів від яких потім страждають дуже боляче не вони а хтось ( вибитий зуб другий це такоє цеж не відірвана рука і нога ).
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09.06.2024 22:19 Ответить
Нагадаю шо США і Британська імперія масовано бомбардували нациків виносячи ВПК тих же нациків - крім того нацики були вимушенні задіяти в ППО 1 мільон людей ( а це десь 50 дивізій додаткових які могли бути на Східному фронті ) крім того нацики були змушені переводити винищувачі з того ж Східного фронту шоб збивати бомбери союзників ( тобто совкова авіація могла вже шось робити ) і ше багато чого можна навести подібного. Але у вас в голові совкові наративу і викривлення - а це не є гут це є бад .
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09.06.2024 19:15 Ответить
Нагадую, США вступила у другу світову війну не через 4 роки, а 7 грудня 1941 року. Усього через 5 місяців після вступу СРСР.
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09.06.2024 21:42 Ответить
Это большая ошибка. США вступили реально в войну после Перл-Харбора в сентябре 1941г. В Тихо-океанском регионе и стала формировать караваны судов на Мурманск с ленд-лизом и отдельно помощь Англии. Решение конечно принимал Конгресс.
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09.06.2024 22:15 Ответить
Бачу, цей Джейк - ще той хитросракий *******...
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09.06.2024 17:52 Ответить
туговато з розумінням, ну хоть щось..
а як ми атакамси прикрутимо не на 200 міль, а скажімо на 195?
це буде ок?
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09.06.2024 17:54 Ответить
Якби Україна сама хотіла бити по теріторії Росії, то вона виробляла б свою зброю і спокійно їб...ла по Росії - але як можна було це робити коли презедент України бачив мир в очах президента Росії.
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09.06.2024 17:55 Ответить
ипашим и Нептунами и Магурами и Малюками и дронами на 1800км
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09.06.2024 17:59 Ответить
А шо оті малюки вже по суші йдуть. Чи зараз все вирішується на морі? Фронт на суходолі трищить - а оте все розроблено для використання по воді.
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09.06.2024 18:06 Ответить
и дроны на 1800км, которые по татарстану ипашат? и Нептуны на 300км по крыму?
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09.06.2024 18:20 Ответить
Нептуни це морськи крилаті ракети - читайте - 23 августа 2023 года ВСУ нанесли неудачный удар модифицированными ракетами «Нептун» по батарее С-400, расположенной на мысе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D0%BC%D1%8B%D1%81) Тарханкут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-28 [28] , 14 сентября, по данным ВСУ - по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400 С-400 возле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Евпатории в Крыму, удар был нанесен модифицированной крылатой ракетой "Нептун" дальностью до 400 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-29 [2 - так шо не все так чудово з використанням цих ракет по суходолу.
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09.06.2024 18:31 Ответить
Ну ви ж розумієте - одиначні удари таких дронів на таку дальність - ну то таке - ні чого не вирішують для знищеня тисяч рашистів на фронті. Хоча звісно шось корисного в цьому є.
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09.06.2024 18:38 Ответить
а 6 градов на Малюке для обстрелов портов в новороссийске?
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09.06.2024 18:47 Ответить
От ти з Одеси, судячи з ніку, і повинен знати шо море спокійним буває дуже рідко - хвилі - і як ти думаєшь куди политять оті гради коли той малюк - у верх, у низ, у верх, у низ. Шоб якось стабілізувати човен у горизонті треба шось на кшталк гірокомпасу туди вперти. І це дуже важко. Хоча треба думати шо і як. Але ж там удари по площині, не по цілям.
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09.06.2024 19:12 Ответить
грады не бьют по объектам, а по площадям... на Магурах стоят 2 пусковые с управляемыми ракетами, которые управляются или воздушными дронами, как ретрансляторами, или шведским аналогом орковсого а-50... и такие-же нам Польша поставит 2 штуки
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09.06.2024 19:19 Ответить
Є ссиль на те шо ти написав - малюк, реактивні снаряди, та використання 2 або 6 снарядів з літаком аналогом а-50. В загалі то ті літаки передадуть нам за лоя забеспечення ф-16. Їх ще не має в Україні. -Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 29 травня передав літак безпосередньо послу України у Швеції. Швеція передасть Україні два літаки РЛС ACS890 в межах нового пакету допомоги. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон у соціальній мережі X.30 мая 2024 г.
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09.06.2024 20:02 Ответить
Якщо "малюка" переробити на "повітряну подушку", то можна буде і по суходолу використовувати
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09.06.2024 18:30 Ответить
Якось бачив ці човни на повітряній подушці - там такий йде гуркіт, шо за 10 км. чутно.
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09.06.2024 18:35 Ответить
Отож. Ще й психічно буде пригнічувати ворога. Така собі сухопутна торпеда.
З "плюсів" - швидкість та чималий боєзапас. Якраз для ліній оборони цапів на Півдні.
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09.06.2024 18:39 Ответить
Та жартую я, звісно. Он начебто обіцяють нарешті наші КАБи почати застосовувати.
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09.06.2024 18:42 Ответить
Це якщо поставити туди двигун тисячі на дві. Щоб він підняв човен.
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09.06.2024 20:14 Ответить
Я б не став це навіть розглядати, просто пожартував.
Буде занадто дорого, та й ефективність сумнівна.
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09.06.2024 20:29 Ответить
дивні дива..
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09.06.2024 17:57 Ответить
******** - і за це плачю налоги?
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09.06.2024 17:59 Ответить
не плАчте- контроль над МАРОДЕРАМИ на Банковій прийде й вже йде! Після знищення генералітету Залужного, Єрмак узяв в свої граблі управління справами на УСІЙ лінії фронту й розподіленням та консервуванням вже наданої зброї. Зараз все зміниться - але Ви платили аналоги на МАРОДЕРСТВО усі ці роки в УКРАЇНІ
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09.06.2024 18:09 Ответить
натаня - я все бачив...
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09.06.2024 18:11 Ответить
Можно багато всего сказати -
і про мародерство, і про корупцію,
і про решалу Ермака,
і про актера Зеленського,
і про не дуже молодих Байдена та Трампа але…

Але загальний факт е:

Завдяки допомоги США Україна вистояла та продовжуе боротьбу!

Звістна річь, що героїзм громадян України зіграв тут дуже важливу роль.
Але усі розуміють що якби не допомога США то де будами межа між Україною та рф?

І в загалі, чи була б межа?

Таму будемо реалістами. Україна повинна продовжувати бити кацапів. Та перемогти.
Іншо Третьего шляху немае.
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09.06.2024 19:01 Ответить
"З точки зору президента це був здоровий глузд"

- це селіванов тонко тролить байдена? Типу в інших ситуаціях буває нездоровий?
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09.06.2024 18:11 Ответить
у саливона колодки почали відкисать?
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09.06.2024 18:15 Ответить
😂
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09.06.2024 18:38 Ответить
Єрмак у Ватикані зустрівся з папою Римським- 8червня 2024
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09.06.2024 19:08 Ответить

Путін один з усіх керівників рашистонедоімперії тричі ВЖЕ!!! зустрічався з хранітєлєм свого бабла ПАПОЮ. зараз боїться- доручив Козиру.А їхній спільний дружок аргентинець Гроссі продовжує охороняти рашистів на ЗАЕС та підтримуватирашку у будівництві новеньких атомних у світі .В них же в ращці Єрмак відправив великого спеца Деркача по атомній енергетиці, а його патрона Венедіктова зараз буде організовувати бенефіс Єрмака у Швейцарії . ДІД БАЙДЕН НАВІЩО ТИ СЛУХАЕШ САЛІВАНА??
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09.06.2024 19:15 Ответить
в цей момет рівень величі понтифіка впав до рівня кондитераларьочника.
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09.06.2024 19:15 Ответить
Ларьочнік - криша банди Києва з депутатом російським борцуном у ВР , котрого опікав Козир ,як зараз нетряпкуякусь
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09.06.2024 19:26 Ответить
А чому не давали зброю на початку війни та не давали по рашці бити з самого початку?
Cитуация була б зовсім інакша!
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09.06.2024 18:18 Ответить
а чому б не не скасовувати українські оборонні програми і не класти для кацапнявих танків дороги?
сітуація могла би бути зовсім інша...
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09.06.2024 18:23 Ответить
1:1
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09.06.2024 19:03 Ответить
Цікаво!
А Рузвельт теж забороняв Черчилю бити по Берліну американською зброєю?
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09.06.2024 18:21 Ответить
буба не черчіль...
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09.06.2024 18:24 Ответить
буба тупе самозакохане прикацаплене лайно...
відчуваємо різницю, да?
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09.06.2024 18:28 Ответить
та і Джо не Рузвельт, як на те пішло...
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09.06.2024 18:32 Ответить
у разі перемоги байдена, салліван, стане головним у закордонних справах.
то, що скажете, посполиті?
до речі, хто вигадав, що салліван головний поц? старий кегебевський сексот піонтковський?
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09.06.2024 18:29 Ответить
скажу - вангуйте далі, всі в захваті!
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09.06.2024 18:36 Ответить
світан номер 2 дропь 1/16 🤣
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09.06.2024 18:38 Ответить
то, не я сказав, а демократ рашкін. знаєш такого?
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09.06.2024 19:36 Ответить
Гриша. Не неси ху&ню! Піонковский ніколи не мав нічого з КГБ.

А от Швець мав. Не плутай.
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09.06.2024 19:08 Ответить
"Мятеж" против Ермака в Киеве / The Times: Ермак - "самая большая проблема" Зеленского / https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c&t=12s
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09.06.2024 19:30 Ответить
Пошкоджених Су-57 могло бути два, - ГУР.

Дані продовжують уточнювати . Якщо це правда, то одним ударом знищено 33% всіх цих літаків 🤞
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09.06.2024 18:29 Ответить
2-3 удара, будет 100500.
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09.06.2024 19:00 Ответить
сподівання-вангуваня для дяді мулі,
шо б он нікогда не болел і боже спаси без запора...
чекаємо офіціних новин.
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09.06.2024 18:50 Ответить
ОП(офісом путіна) при американському "байді" ,завідував такий собі прорашистський агент ,як український агент "козирний" ,на прізвисько Салліван
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09.06.2024 19:51 Ответить
Я все більше схиляюся до думки, що при Байдені Україна не переможе...
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09.06.2024 20:12 Ответить
Курва! А що трапилось би, якби ця дурнувата заборона не діяла б, скажімо, з березня 2022 р.?
Про це нешановний пан Салліван чомусь сором'язливо мовчить у статетву ганчірку.
Тьфу, psia krew, крети лаптєлаті! Коли вже вас повиносять вперед капцями нахій звідусюди?!
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10.06.2024 04:38 Ответить
 
 