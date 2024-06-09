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Финляндия будет отправлять Украине новейшее вооружение, некоторое еще на стадии разработки

фінляндія

В Силах обороны Финляндии заявили, что военная помощь Украине включает новинки на стадии разработки. Это поможет развитию новейшей финской военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил глава отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

"Отзывы об использовании финской продукции были положительными", - отметил военный чиновник в интервью агентству STT, добавив, что полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники.

Хейсканен также отметил, что резервы на производство, сделанные Силами обороны для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Для этого, по его словам, нужна политическая воля и дополнительное финансирование.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против России.

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Lämmin kiitos Suomi!
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09.06.2024 07:27 Ответить
Суомі, протестуємо на рашистах
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09.06.2024 07:31 Ответить
Фінам черговий респект за позицію та непохитну підтримку України...
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09.06.2024 07:34 Ответить
хто хоч раз потерпав від руснявих добре знає з чим Україна зараз має діло.
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09.06.2024 07:35 Ответить
Фіни добре історію вчили й пам'ятають Зимову війну..
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09.06.2024 08:34 Ответить
Тестувати відновити зброю треба в бойових умовах на ворогах. У Фінляндії та України спільний ворог - кацапи. Отже рішення мудре, правильне та виважене.
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09.06.2024 08:49 Ответить
Дякуємо нашим друзям фінам ,
за допомогу армії 👍🏼🙏🏼❤️
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09.06.2024 09:31 Ответить
 
 