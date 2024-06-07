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Франция отчиталась, какое оружие передала Украине с начала года. Там есть обещанные авиабомбы AASM

Авіабомба AASM

Минобороны Франции опубликовало отчет о предоставленной с начала 2024 года военной помощи Украине. Силы обороны, в частности, получили от французских союзников авиабомбы AASM.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Список включает поставки, осуществленные до 1 мая 2024 года. Всего за четыре месяца Франция поставила Украине военного оборудования на общую сумму 420 млн евро, к которым было добавлено 900 млн евро, уплаченных в Европейский фонд мира.

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В перечне военной помощи указаны авиабомбы: 3 бомбы Mk81 и управляемые бомбы AASM, количество которых не разглашается.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в январе обещал, что его ведомство будет осуществлять поставки этих бомб в украинскую армию. Тогда он заявил, что Париж, начиная с первого месяца 2024 года, начнет передавать Украине по 50 AASM в месяц.

Кроме того, с начала года Франция передала Украине более 100 000 пайков, 1526 приборов ночного видения, 15 противотанковых систем Milan, 34 бронированных и медицинских автотранспортных средства, 5 грузовиков TRM 10 000, 19 катеров Zodiac Futura, 60 разведывательных БпЛА, малокалиберное оружие, топливо, боеприпасы.

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Эти усилия сопровождаются действиями в сфере подготовки персонала, поскольку с начала года почти 2 000 украинских солдат уже прошли подготовку в армиях Польши и Франции.

"В то же время Франция вносит свой вклад в безопасность восточного фланга Европы через наземное развертывание в Румынии и Эстонии, временное воздушное развертывание в Литве, а также постоянное морское присутствие на Балтике и в Средиземном море", - заявили в Минобороны Франции.

Отметим, AASM Hammer - это авиабомба, которая имеет комплект крыльев, что увеличивает дальность полета и улучшает точность. Существует несколько вариантов таких бомб на базе 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 или 1-тонной BLU 109 или Mk 8. Заявленная дальность бомбы-ракеты составляет более 70 км, но это зависит от высоты пуска.
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Топ комментарии
+2
В заметке ошибка, не три, а 63 бомбы mk81. Там есть приложенный файл в оригинале с полным списком всей помощи от Франции.
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07.06.2024 23:42
+2
Ошибка от редакторов, не 3, а 63 бомбы.
По ссылке перейти и сразу видно.
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07.06.2024 23:43
+2
Там ошибка, не три, а 63 бомбы.
Походу только мне интересно проверять Зраду, остальные просто кушают...
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07.06.2024 23:44
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Mk81 це авіабомба Mark? Офігеть, вона 50-х років. Аж 3 штуки...
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07.06.2024 20:15 Ответить
Наверняка они планирующие.
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07.06.2024 21:34 Ответить
Там ошибка, не три, а 63 бомбы.
Походу только мне интересно проверять Зраду, остальные просто кушают...
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07.06.2024 23:44 Ответить
Три бомби - це ще не ескалація?
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07.06.2024 20:19 Ответить
"керовані бомби AASM, кількість яких не розголошується". Джерело:
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07.06.2024 20:31 Ответить
3 бомби Mk81
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07.06.2024 20:48 Ответить
Ошибка от редакторов, не 3, а 63 бомбы.
По ссылке перейти и сразу видно.
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07.06.2024 23:43 Ответить
Понти Х**ла мають свої наслідки
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07.06.2024 20:30 Ответить
50 AASM на місяць. Кацапи скидають під 200 УМПК на добу.
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07.06.2024 20:30 Ответить
У нас багато радянських бімб на складах залишилося. Чому ми самі не робимо власне виробництво кабів??
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07.06.2024 21:16 Ответить
Роби , хто тобі не дає (( Хлопці із чого можуть для fpv ********** самі ліплять , бо рукожопа зеоборона нездатна , пропонуєш так само пілотам каби виготовляти ?((
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07.06.2024 22:32 Ответить
Під словом ми ,я маю на увазі Україну .а саме Укроборонпром. У 2019 році Зеля як звернув ракетну, танкову, виробництво буцефалів, і інші оборонні програм. Так до кінця і не повернув. Тільки на західні подарунки сподіваємося...
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08.06.2024 00:54 Ответить
В заметке ошибка, не три, а 63 бомбы mk81. Там есть приложенный файл в оригинале с полным списком всей помощи от Франции.
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07.06.2024 23:42 Ответить
 
 