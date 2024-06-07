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зброя (7278) допомога (7871) Франція (2902)

Франція прозвітувала, яку зброю передала Україні з початку року. Там є обіцяні авіабомби AASM

Авіабомба AASM

Міноборони Франції опублікувало звіт щодо наданої з початку 2024 року військової допомоги Україні. Сили оборони, зокрема, отримали від французьких союзників авіабомби AASM.

Передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Список включає поставки, здійснені до 1 травня 2024 року. Загалом за чотири місяці Франція поставила Україні військового обладнання на загальну суму 420 млн євро, до яких було додано 900 млн євро, сплачених до Європейського фонду миру.

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У переліку військової допомоги вказано авіабомби: 3 бомби Mk81 і керовані бомби AASM, кількість яких не розголошується.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у січні обіцяв, що його відомство здійснюватиме постачання цих бомб до української армії. Тоді він заявив, що Париж, починаючи з першого місяця 2024 року, почне передавати Україні по 50 AASM на місяць.

Крім того, з початку року Франція передала Україні понад 100 000 пайків, 1526 приладів нічного бачення, 15 протитанкових систем Milan, 34 броньовані та медичні автотранспортні засоби, 5 вантажівок TRM 10 000, 19 катерів Zodiac Futura, 60 розвідувальних БпЛА, малокаліберну зброю, пальне, боєприпаси.

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Ці зусилля супроводжуються діями у сфері підготовки персоналу, оскільки з початку року майже 2 000 українських солдатів вже пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції.

"Водночас Франція робить свій внесок у безпеку східного флангу Європи через наземне розгортання в Румунії і Естонії, тимчасове повітряне розгортання в Литві, а також постійну морську присутність на Балтиці і в Середземному морі", – заявили в Міноборони Франції.

Зазначимо, AASM Hammer – це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілограмової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 км, але це залежить від висоти пуску.

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Топ коментарі
+2
В заметке ошибка, не три, а 63 бомбы mk81. Там есть приложенный файл в оригинале с полным списком всей помощи от Франции.
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07.06.2024 23:42
+2
Ошибка от редакторов, не 3, а 63 бомбы.
По ссылке перейти и сразу видно.
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07.06.2024 23:43
+2
Там ошибка, не три, а 63 бомбы.
Походу только мне интересно проверять Зраду, остальные просто кушают...
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07.06.2024 23:44
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Mk81 це авіабомба Mark? Офігеть, вона 50-х років. Аж 3 штуки...
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07.06.2024 20:15 Відповісти
Наверняка они планирующие.
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07.06.2024 21:34 Відповісти
Там ошибка, не три, а 63 бомбы.
Походу только мне интересно проверять Зраду, остальные просто кушают...
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07.06.2024 23:44 Відповісти
Три бомби - це ще не ескалація?
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07.06.2024 20:19 Відповісти
"керовані бомби AASM, кількість яких не розголошується". Джерело:
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07.06.2024 20:31 Відповісти
3 бомби Mk81
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07.06.2024 20:48 Відповісти
Ошибка от редакторов, не 3, а 63 бомбы.
По ссылке перейти и сразу видно.
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07.06.2024 23:43 Відповісти
Понти Х**ла мають свої наслідки
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07.06.2024 20:30 Відповісти
50 AASM на місяць. Кацапи скидають під 200 УМПК на добу.
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07.06.2024 20:30 Відповісти
У нас багато радянських бімб на складах залишилося. Чому ми самі не робимо власне виробництво кабів??
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07.06.2024 21:16 Відповісти
Роби , хто тобі не дає (( Хлопці із чого можуть для fpv ********** самі ліплять , бо рукожопа зеоборона нездатна , пропонуєш так само пілотам каби виготовляти ?((
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07.06.2024 22:32 Відповісти
Під словом ми ,я маю на увазі Україну .а саме Укроборонпром. У 2019 році Зеля як звернув ракетну, танкову, виробництво буцефалів, і інші оборонні програм. Так до кінця і не повернув. Тільки на західні подарунки сподіваємося...
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08.06.2024 00:54 Відповісти
В заметке ошибка, не три, а 63 бомбы mk81. Там есть приложенный файл в оригинале с полным списком всей помощи от Франции.
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07.06.2024 23:42 Відповісти
 
 