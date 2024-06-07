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Виробник танків KNDS оголосив про створення філії в Україні, - ЗМІ

Виробник танків KNDS

У п'ятницю, 7 червня, франко-німецький збройовий концерн KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні. Компанія вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro та BMFTV.

Зазначається, що KNDS - один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Група виробляє артилерійські системи, бойові танки (зокрема Leopard 1 та 2), а також САУ Caesar, які Франція постачає Києву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія та Латвія оголосили перший тендер на виробництво FPV-дронів для України

Вказано, що 7 червня KNDS та українська компанія ENMEK підписали дві декларації про наміри, в одній з яких йшлося про створення центру технічного обслуговування САУ Caesar. В другій йшлося про 3D-друк запасних частин.

Також було формалізовано контракт про передачу Україні ліцензійного виробництва снарядів калібру 155 мм.

Володимир Зеленський та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сьогодні мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі під Парижем.

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Нагадаємо, наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню і Борис Пісторіус оголосили, що завод вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській землі.

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Топ коментарі
+6
Это они так думают пока первый налоговый инспектор или пожарник не придет...
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07.06.2024 15:59
+6
"Понти для приезжих" Бояться - щоб корейці неперехопили замовлення У них дешевше!
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07.06.2024 16:02
+3
Добре - але це ж на роки - нам би зараз зо 400 Леопардів
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07.06.2024 15:56
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Добре - але це ж на роки - нам би зараз зо 400 Леопардів
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07.06.2024 15:56 Відповісти
і що далі?

без КАЗ будь-який ******** танк - ********

.
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07.06.2024 16:01 Відповісти
Так обладнати
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07.06.2024 16:06 Відповісти
Нам би ракет якихось кілька тисяч....
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07.06.2024 16:30 Відповісти
Это они так думают пока первый налоговый инспектор или пожарник не придет...
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07.06.2024 15:59 Відповісти
Ага, зєняні, котрі інвест
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07.06.2024 16:36 Відповісти
"Понти для приезжих" Бояться - щоб корейці неперехопили замовлення У них дешевше!
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07.06.2024 16:02 Відповісти
"Демілітарізація" у повному разгарі...
Фсьопаплану...
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07.06.2024 16:05 Відповісти
Заодно треба тащить ППО, бо у нас "патріотів" як гівна, наведуть через пару днів.
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07.06.2024 16:34 Відповісти
Ремонт техніки - так,
випуск Арти і снарядів до неї - так,
випускати ж танки вартістю десяток міліонів, які знищуються дронами вартістю в тисячу доларів - не бачу в цьому сенсу. Хоча і визнаю, що я не експерт
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07.06.2024 18:02 Відповісти
Знову випарювання "майбутнього" українцям. Та кажіть вже про будівництвозорельотіа в майбутньому. Дістали
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08.06.2024 08:58 Відповісти
 
 